Laporta se presentará en 2021 para el hacer el Barça más independentista de la historia

Joan Laporta amenaza con utilizar al Barcelona como plataforma independentista "Si España no deja que Cataluña tenga su selección para participar en el Mundial o en las Olimpiadas, el Barça representará a la selección catalana"

Joan Laporta no oculta sus ganas de que Cataluña sea algún día independiente de España. El ex presidente del Barcelona anunció en Pekín que su intención es volver a presentarse en 2021 y utilizar al club como un instrumento independentista, al no estar de acuerdo con la escasa implicación actual de la directiva de Josep María Bartomeu.

Pese a que los actuales gestores del club permiten que se cante Independencia en cada partido o se exhiban esteladas, a Laporta todo esto le parece insuficiente en su lucha por la causa catalana. “Si España no deja que Cataluña tenga su selección para participar en el Mundial o en las Olimpiadas, el Barça representará a la selección catalana”, advirtió al tiempo que insinuó el regreso de Pep Guardiola de su mano. “Tiene al Barça en el corazón y lo que hizo con nosotros”.

Laporta se vino arriba en una conferencia que tuvo lugar en Pekín en la sede de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China. “Estoy planeando volver, aunque todavía no he decidido. La actual directiva está dejando al club en la bancarrota. No me gusta su actitud, nunca se enfrentan a las situaciones. No son transparentes y necesitan mejorar esto. En términos económicos, el club tiene una enorme deuda muy difícil de afrontar relacionada al nuevo estadio. La ratio entre salarios e ingresos es muy alta. Están dejando al club en la bancarrota y esto es muy peligroso”, aseguró.

El abogado, que cayó en las elecciones de 2015 contra Bartomeu, siguió criticando la gestión del hombre que le derrotó ante los socios culés. “Gestionan el club a través de encuestas. En mi opinión, no tienen un modelo para el club. Necesitamos reconstruir ‘La Masía’ para producir jugadores que se conviertan en estrellas. Necesitamos entrenadores que sean lo suficientemente valientes como para poner a un Messi en el campo con 16 años”, zanjó.