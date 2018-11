Xavi: “Veo cero posibilidades de que Neymar vuelva al Barça”

Xavi dejó claro que una entrevista en 'El Larguero' que ve: "Cero posibilidades de que vuelva"

Xavi no ve el regreso de Neymar al Barcelona, algo con lo que se viene especulando desde hace unas semanas debido al presunto arrepentimiento del brasileño de haberse marchado al PSG. El ex capitán culé dejó claro en una entrevista concedida a El Larguero de la Cadena SER que ve “cero” posibilidades de que el delantero regrese al Camp Nou para enfundarse la camiseta del Barcelona.

“Buff, no veo eso yo, no lo veo, no lo veo. Además, creo que no salió del todo bien. No lo veo de ninguna manera. Leo mucha prensa porque estoy al día de todo en el fútbol, pero veo cero posibilidades de que Neymar pueda volver al Barcelona”, aseguró Xavi cuando fue cuestionado sobre el posible regreso de Neymar dos años después de haber abandonado el club por la puerta de atrás.

Eso sí, sobre las cualidades futbolísticas de Neymar, Xavi dijo que: “Me parece, eso sí, una bomba de futbolista. Si se pone las pilas, madura y trabaja, estará cercano a Cristiano y Messi. Está capacitado para ser decisivo, pero depende de él”.