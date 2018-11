El empresario Piqué sigue ‘pensando’ en fútbol: “Estoy pensando comprar un equipo”

Gerard Piqué ha concedido una entrevista a L’Equipe Magazine que se publicará este sábado El central desvela que tiene la intención de comprar un club de fútbol

Gerard Piqué ha concedido una entrevista a L’Equipe Magazine que se publicará este sábado, aunque el medio galo ya ha enviado un avance a los medios. Lo más llamativo de este adelanto es que el central del Barcelona ha anunciado su intención de quedarse en propiedad con un club de fútbol y, además, organizar un nuevo trofeo o modificar uno ya existente: “Estamos trabajando en dos proyectos. Uno es comprar un equipo. Lo siento, no puedo decir más. El otro es crear una nueva competición de fútbol o usar una competición ya existente. No, en serio, no puedo decir más. Estos son dos proyectos muy hermosos“.

Piqué también habló del documental que montó junto a Kosmos y en el que se desveló la decisión de Griezmann de seguir en el Atlético de Madrid: “Son confiados. Pero no quiero hablar de dinero. Kosmos es un grupo que invierte en el deporte, es obvio. Pero esta competencia es única porque no solo involucra a jugadores, sino también a países, banderas e himnos”.

Por último, sobre el nuevo formato de la Copa Davis quiso dejar claro que “nunca será la Copa Piqué”. “Los grandes jugadores ya no juegan la Copa Davis y este torneo tiene una historia increíble. Propusimos a la ITF cambiar su formato, tiene 118 años de historia. Es un torneo prestigioso y necesita que los más grandes estén para mantenerse en la cima. Hay jugadores favorables como Rafa Nadal, Dominic Thiem, Marin Cilic. Otros prefieren otros torneos. Quizá sea necesario sacrificar algo”, comentó. Además, sobre su cruce de declaraciones con Federer explicó que “no hay una batalla del ego y ni siquiera quiero entrar en esas discusiones o perder el tiempo con eso. Estamos allí para llevar valores, no para entrar en una lucha. Mi prioridad es que todos trabajemos juntos para crear una gran competencia”.