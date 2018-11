Otro lío en el Barça: Rafinha quiere irse ya

"No descartamos la salida en invierno", afirma Mazinho.

Rafinha quiere salir del Barcelona, así lo ha confirmado su padre y agente Mazinho para Galicia Sport. El tutor de los Alcántara no dejó ni un ápice de duda de las intenciones que tiene él y su propio hijo con su destino en los próximos meses, asegurando que estarán lejos del Camp Nou. Mazinho no entiende por qué su hijo no ha gozado de más oportunidades en lo que va de temporada y entiende que una salida es lo más beneficioso tanto para el brasileño como para los azulgranas.

“Es una cosa de locos, no se entiende nada. Solo el entrenador sabe lo que tiene o no tiene. La verdad es que nosotros intentamos que Rafa tenga una situación regular de jugar. Aquí cuando tienes tres partidos seguidos, luego se corta”, decía Mazinho sobre las oportunidades de Rafinha este curso, en el que solo ha disputado siete partidos oficiales, cinco como titular: “El entrenador tiene en su cabeza su forma de trabajar, pero para el jugador, ya está bien. Ha hecho una muy buena pretemporada, partidos espectaculares, y no se entiende”.

Sobre su situación, Mazinho dejó a las claras que la intención de él y el jugador es la de encontrar los minutos que no está teniendo en el Barcelona en otro lugar. Escucharán ofertas: “Tenemos que buscar una salida porque aquí lo tiene muy complicado. Lleva prácticamente dos años, juega muy poco y necesita un club que le dé 30 ó 40 partidos por temporada porque hace mucho que no tiene continuidad en el juego“.

El agente del futbolista fue más allá y no descarta que la salida de Rafinha sea en forma de traspaso y no de cesión, como la última al Inter de Milán, donde cuajó una buena media temporada: “No descartamos la salida en invierno. Si hay clubes interesados, el Barcelona está interesado en el traspaso y el jugador está contento, pues trabajaremos de forma conjunta”.

Como ya pasara con Thiago Alcántara, otro de los grandes productos de La Masía que tuvo que salir para encontrar el reconocimiento que no obtuvo en Barcelona, Rafinha puede ser el siguiente canterano que hace las maletas para triunfar en otro lugar. Aunque el Barça parece que ya tendría sustituto para el mediocentro…