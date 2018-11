Rakitic vuelve a Barcelona y no podrá jugar el Inglaterra – Croacia

Rakitic no podrá estar en el transcendental encuentro que medirá a Inglaterra y Croacia en la Liga de las Naciones Será sometido a pruebas por los servicios médicos del Barcelona

Ivan Rakitic no podrá estar en el transcendental encuentro que medirá a Inglaterra y Croacia en la Liga de las Naciones. Los balcánicos necesitan ganar en Wembley para estar en la Final Four y no podrán contar con uno de sus principales referentes en el centro del campo. El barcelonista no está en condiciones de jugar el partido y ha decidido volver a la Ciudad Condal a recuperarse.

Una vez aterrice en Barcelona, Rakitic se someterá a unas pruebas médicas que determinarán el alcance de la dolencia. En principio no tiene pinta de que se trate de nada grave, pero habrá que esperar a los resultados de los servicios médicos del conjunto azulgrana.

No obstante, Rakitic ya era baja para el partido que medirá el próximo sábado al Atlético y al Barcelona en el Wanda Metropolitano, ya que tenía que cumplir sanción por acumulación de amonestaciones.