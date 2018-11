Piqué también se las tuvo con Luis Suárez: “¡Ahora me vas a joder por un pase, no me jodas!”

El central del Barcelona, Gerard Piqué, se dirigió a sus compañeros Luis Suárez y Arturo Vidal, buscando explicaciones a la derrota sufrida en casa ante el Betis (3-4)

El Barcelona pinchó en el Camp Nou ante el Betis (3-4) y dejó escapar tres puntos importantes que han servido para que sus rivales directos acorten distancia. Los de Valverde lo intentaron hasta el final pero no pudieron ante los de Setién. Al término del encuentro, los jugadores azulgranas buscaban explicaciones a la derrota. “Me vas a joder por un pase, no me jodas”, le dijo Gerard Piqué a Luis Suárez, palabras que captaron las cámaras de Movistar.

Se esperaba una tarde tranquila en el Camp Nou, donde la nota alegre era la vuelta a la competición de Leo Messi. Sin embargo, el Betis de Quique Setién sorprendió al líder y se llevó los tres puntos del estadio azulgrana dejando la Liga más emocionante que nunca al término de la jornada 12. Tras la derrota, la primera en casa, y aún sobre el césped, los pupilos de Ernesto Valverde buscaban explicaciones a lo ocurrido minutos antes.

“Me vas a joder ahora por un pase, no me jodas, hostia”, le decía Gerard Piqué a Luis Suárez, según captaron las cámaras de Movistar. El cruce de palabras entre el central y el delantero uruguayo no tenía tono de enfado ni pasó a mayores, simplemente reflejaba la impotencia de los azulgranas conscientes de que ponían en peligro el liderato. “Bueno, pues ya está”, zanjaba el central catalán.

Mientras saludaba a jugadores del equipo rival, Piqué también se acercó a Arturo Vidal para comentar una jugada en la que el catalán le quitó al chileno una clara ocasión de gol. Corría el minuto 89 del encuentro, con 2-4 en el marcador, y Piqué trató de llegar a un centro lateral, pero el balón se marchó fuera. El chileno venía por detrás en una posición mucho más favorable para haber marcado. “Si dices ‘mía’ vale, pero no he escuchado ‘yo’ en mi vida”, le decía el central culé al ex jugador del Bayern, imágenes que también fueron captadas por Movistar.

La derrota del Barcelona ante el Betis y las remontadas de Atlético de Madrid, Sevilla y Alavés deja la parte alta de la tabla muy reñida. Los azulgranas llevan 24 puntos, uno más que los tres equipos mencionados y a tres del Espanyol (quinto) y cuatro del Real Madrid (sexto), justo antes del parón de selecciones.