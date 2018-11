El Barça canta y el Betis baila

El Barcelona se empeña en poner emoción a la Liga de los tropiezos. El equipo culé, líder antes y después de su partido frente al Betis, se marcó un cantadón ante el equipo de Quique Setién, que se coronó en el Camp Nou (3-4) con una actuación portentosa, en ocasiones apabullante, para atar una victoria sin duda merecida ante un Barcelona desdibujado y en el que ni Ter Stegen pudo evitar un error grosero que colaboró a la derrota de los suyos. Mientras el Barça cantaba… el Betis se marcaba un baile ganador en la Ciudad Condal.

Sin conocer aún el cataclismo, Valverde continuaba con su catálogo de decisiones dejando abierta la vacante para reemplazar a Coutinho, lesionado para las tres próximas semanas. El gran candidato, Rafinha, acompañaba a última hora a Dembélé en el palco, dejando el puesto para el hasta ahora defenestrado Malcom, a quien su sentimental celebración en el Giusseppe Meazza –y el gol, claro– parece haberle otorgado una segunda oportunidad.

Se esperaba un partido abierto, en gran medida por el cansancio de ambos tras una intensa jornada europea, y el escenario no fue distinto al que se había dibujado. Dominaba el Barcelona, con más ganas que claridad pero con mucha intensidad. El Betis, con gran parte de sus estrellas en el césped, avisaba dos veces en los primeros seis minutos de lo que iba a venir a continuación.

Una acción aparentemente aislada, aunque muy inteligente, permitiría al Betis adelantarse contra todo pronóstico en el marcador. Buscando la espalda de Sergi Roberto, el eslabón débil de la zaga culé, le llegaba el balón a Junior Firpo, carrilero que mutó en la mejor versión de Robinho para hacer un traje al lateral catalán y disparar al palo corto con la menos buena, haciendo imposible la estirada de Ter Stegen.

El shock del Barcelona tras el tanto de Firpo derivó en la solución más fácil que se puede encontrar en el Camp Nou y en el resto del planeta fútbol: balones a Leo Messi. El estado físico del ’10’ limitaba su capacidad en el 1vs1 y, aunque decir que el Barça no ocasionó peligro a través del argentino sería mentir, el inmovilismo del resto de piezas provocó que el campo se volcara contra a contra, conducción a conducción, hacia la portería de Ter Stegen.

El alemán, una vez más vestido de superhéroe, pudo evitar el 0-2 una vez, con una mano abajo prodigiosa a disparo de Tello, pero no dos. Joaquín entraba sólo en el área pequeña para poner justicia en el marcador y de paso, también la cuesta arriba con más pendiente para el líder. La primera parte era baño y masaje… para el Betis.

El Barça despierta

Quedaba por ver si, tras una primera parte maravillosa, el Betis no acusaba la acumulación de minutos, y el arreón del Barcelona no ayudó a que los de Setién ahorraran esfuerzos para el tramo final. La tuvo Messi con su jugada marca de la casa, pero se marchó por centímetros. La medida resolutiva de Valverde, Arturo Vidal, también avisó del asedio o intento de asedio de los locales… hasta que les aguantaran las fuerzas.

El Betis siguió acumulando méritos a la contra y Loren y Tello pudieron finiquitar un partido de emoción e igualdad a pesar del resultado. No podía haber fallos y Tello cometió uno garrafal, sin balón y que se tradujo en un penalti que Messi no iba a fallar para reducir diferencias e instalar de nuevo el modo esperanza en la grada. La consideración del penalti la dejaremos en duda, pero el VAR, al existir contacto, no podía entrar de oficio.

Lo surrealista ya había asomado con el 0-2 del Betis, los fallos de ambos y las constantes contras, pero si hay algo inesperado en estos momentos es un error grosero de Ter Stegen, y este llegó para terror del Barcelona. Sólo tres minutos después del gol de la esperanza de Messi llegaba el cantadón de Marc-André, al que nadie, a pesar de la gravedad de la acción, puede achacarle nada.

Locura y sentencia

El milagro volvía alejarse para un cansado Barcelona, que lo siguió intentando con más pena que gloria y viendo como los minutos pasaban hasta entrar en el 79, el que un pase espectacular de Messi activó a Munir y este cedió generosamente a Vidal el 2-3, que volvía a despertar al Barça en esta locura que acontecía en el Camp Nou. La posición del hispano-marroquí era dudosa, pero el VAR dio validez al gol tras comprobar que Sidnei rompía el fuera de juego.

Rakitic, en una contra y sin que el marcador avanzara práctiamente en cuanto a tiempo, vio la segunda amarilla haciendo el más difícil todavía y con ocho minutos por disputar. El Barça seguía creyendo, ya en la reserva, en un milagro en forma de empate. Un gol más para lograrlo y llegó, pero de nuevo obra de un Betis que coronaba un estilo por medio de Canales y con la inestimable colaboración de Junior Firpo, que con una asistencia se confirma como un carrilero a tener en cuenta en todo un Camp Nou.

Ya a la desesperada, en el descuento y de nuevo con la mediación del VAR, Messi conseguía recortar distancias con un gol de empujar que retrasó, pero no pudo evitar la segunda derrota en líder de un Barcelona que deja dudas y ahora también puntos.