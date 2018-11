Yerry Mina: “Me pasé bastante tiempo entrenando solo pero Valverde no me llamaba”

El ex jugador del Barcelona Yerry Mina ha realizado una entrevista para el diario inglés The Telegraph, en el que ha cargado contra su antiguo equipo y sobre todo contra el que era su entrenador en el conjunto azulgrana, Ernesto Valverde. El colombiano afirma que se ejercitaba en solitario para estar en forma cuando el Txingurri quisiera disponer de él, pero no fue así y estaba frustrado.

“Pasé tiempo entrenando solo para estar en forma y listo para cuando el técnico me llamara y no fue así. Todo lo que haces cuando no eres elegido, sea cual sea el club en el que estés, es un trabajo tan difícil”, dijo el central del Everton en relación a su etapa en el Barcelona.

Mina agregó que pese a todo él continuó trabajando para conseguir entrar en las convocatorias e intentar hacerse un hueco dentro del equipo: “Hice mi mejor esfuerzo en Barcelona, entrené muy duro. Entrené con el grupo la mayor parte del tiempo, pero luego descubría que no estaba en el grupo de viaje”.

El futbolista del Everton expresó su felicidad por haber podido representar a su país en el Mundial, lo que vio como un premio al trabajo realizado. “Cuando llegó el verano, la Copa del Mundo fue como una recompensa. Fue mi oportunidad de mostrar lo que puedo hacer. Más que nada, fue la oportunidad de hacer lo que me encanta hacer: ¡jugar al fútbol! Ahora se trata de lo que puedo hacer y lo quiero lograr con este club”.

Yerry Mina también habló sobre esta nueva etapa en el Everton: “Siempre he estado al tanto del fútbol inglés: Manchester United, Manchester City, Everton, Tottenham. Pero Everton siempre ha sido un club importante para mí, honestamente. Los vi cuando en sus días Fellaini estaba jugando aquí “.

Sin embargo, en los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que abandone los toffees para recalar en las filas del cuadro que dirige José Mourinho, algo que el desmiente y reconoce que “siempre me centré en el Everton. Cualquier conversación con el Manchester United fue solo con mi agente“.