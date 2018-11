Barcelona – Betis: Hora y dónde ver el partido de la Liga Santander

El Barcelona - Betis se jugará este domingo 11 de noviembre a las 16:15 horas Dos equipos con estilos parecidos medirán sus fuerzas en el Camp Nou

El Barcelona – Betis de este domingo se presenta como un partido entre dos equipos con un estilo muy similar, dos conjuntos a los que les gusta tener la posesión, el fútbol asociativo, y que tratan de dominar a sus rivales teniendo el balón. Esa es la seña de identidad del Barça desde hace mucho tiempo, y también es el estilo del Betis desde que Quique Setién se hizo cargo del equipo verdiblanco. Un encuentro que será dirigido por Antonio Mateu Lahoz y que dará comienzo a las 16:15 horas en el Camp Nou.

Precisamente, el entrenador cántabro ha sido noticia durante la semana por sus polémicas declaraciones sobre Marc Bartra, en las que aseguraba que algo estaba haciendo mal el central para pasar de jugar en el Barcelona o en el Borussia Dortmund a hacerlo en el Real Betis, unas palabras que no han gustado nada en Sevilla. En lo deportivo, el equipo verdiblanco llega tras empatar tanto en la Europa League ante el Milan (1-1) como en la pasada jornada liguera frente al Celta (3-3).

Un Betis que ha arrancado el curso en Liga muy por debajo de lo esperado. El equipo dirigido por Setién es decimocuarto con 13 puntos, y pese a que en verano se reforzó muchísimo no termina de encarrilar una racha positiva de resultados que le permitan dar un salto en la tabla. No se antoja fácil la visita al Camp Nou para intentar despegar, pues el Barcelona, tras un comienzo algo dubitativo, está empezando a coger velocidad de crucero.

La lesión de Messi no ha afectado a los resultados del equipo azulgrana, más bien lo contrario. Luis Suárez se ha echado el equipo a las espaldas y el Barça cuenta sus últimos tres partidos de Liga por victorias. Además, este domingo podría reaparecer el crack argentino, un aliciente más para un encuentro en el que no estará Coutinho, lesionado esta semana. También es duda Dembélé, por lo que podría entrar en el once Malcom, marcó su primer tanto como barcelonista ante el Inter en Champions el pasado martes. Por parte del Betis, Setién tiene la duda de Francis pero cuenta con todos los pesos pesados para el partido del domingo.