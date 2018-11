Minuto 31. ¡De nuevo Suárez! Balón cruzado que se marcha por poco. Huele el gol el Barcelona.

Minuto 30. ¡De nuevo el Barça! Balón de Dembele, que recorta en el área y saca un flojo disparo, entonces aparece Suárez, para hacerse con el balón antes de que llegue a la portería y trata de superar a Handanovic. Finalmente, le cae a Sergi Roberto que la pega y el propio portero manda a córner.

Minuto 28. Disparo de Coutinho que buscaba colocarla a la escuadra pero que se marcha muy alto.

Minuto 27. Balón alto en profundidad de Busquets buscando un desmarque en el área de Jordi Alba, que se estira, no llega y se duele en el suelo.

Minuto 26. Providencial Piqué para cortar un balón de Perisic buscando a Icardi.

Minuto 23. Buscaba la réplica el Inter, por medio de Perisic y Sergi Roberto desvía a córner.

Minuto 23. ¡RAKITIIIIIC! La pega desde la zona de tres cuartos de cancha y el balón se marcha cerca del palo.

Minuto 22. ¡A punto de llegar el primero del Barça! Balón de Alba para Suárez, que controla con la cara en la frontal y la pega de la única manera que puede, tratando de picársela a Handanovic, que estaba adelantado. Se marcha fuera por muy poco.

Minuto 19. ¡Asamoah a córner! Pase atrás de Perisic desde la izquierda al área buscando el remate del ghanés o de Icardi, que estaban solos.

Minuto 15. Presión intensa de ambos conjuntos en este primer cuarto de hora de juego, tratando de dificultar la salida de balón. El Barça complica mucho al Inter al tratar de sacar la pelota desde atrás; no tanto, lógicamente, al contrario.

Minuto 11. ¡A punto de marcar Suárez! Presión intensa sobre Handanovic, que sortea el balón descuidando su portería. Balón recuperado por el Barça en el campo interista que llega a Suárez y no duda en pegarla. Se marcha fuera.

Minuto 10. Buena acción de Politano, que salió y llegó hasta el área, pero se equivocó al poner el centro buscando en la frontal a Nainggolan.

Minuto 8. Lo intentaba Suárez, `poniéndola al segundo palo, pero no había nadie. Pocas ocasiones para los dos equipos en estos primeros minutos de juego.

Minuto 2. Disparo centrado de Dembelé, que despeja Handanovic.

Minuto 1. Fuera de juego de Icardi, que se revolvió en el área y chutó a puerta.

Minuto 1. COOOOOMIENZA EL PARTIDO. Inter 0-0 Barcelona.

20:57. Saltan los 22 protagonistas al terreno de juego. Gran ambiente en San Siro. Sonará el himno de la Champions League y comenzará el partido.

20:45. Todo preparado para que en 15 minutos arranque el Inter de Milán – Barcelona.

20:25. Ya calienta el FC Barcelona sobre el césped de San Siro.

20:20. Habrá lleno histórico en el Giuseppe Meazza. Se han vendido todas las entradas y la recaudación del conjunto interista para el encuentro superará los seis millones de euros. Hay ganas de Champions en Milán y el estadio ya se está llenando a falta aún de 40 minutos para que comience el encuentro.

20:15. Por su parte, en el del Inter de Milán están Padelli, Lautaro Martínez, Keita Baldé, Borja Valero, Miranda, D’Ambrosio y Candreva.

20:13. El banquillo del FC Barcelona, por tanto, estará integrado por Kasper Cillessen, Semedo, Rafinha, Malcom, Arturo Vidal, Aleñá y Chumi.

20:05. Como decíamos, finalmente Leo Messi no estará ni en el once ni el banquillo. Valverde y los servicios médicos del Barcelona entienden que es un riesgo que juegue hoy y, pese a estar recuperado, no se vestirá de corto.

19:55. Por su parte, el Barça se deja a Messi en la grada y Valverde va con: Ter Stegen; Sergio Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Dembelé, Coutinho y Luis Suárez.

19:50. El Inter de Milán sale con: Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; e Icardi.

19:45. ¡Ya tenemos alineaciones confirmadas en ambos conjuntos!

19:35. ¡Bienvenidos a la retransmisión en directo del Inter de Milán – Barcelona! Italianos y azulgranas se miden en la cuarta jornada de la Champions League, en la que los españoles podrían dejar sacado su billete a los octavos de final de la competición.