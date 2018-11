Valverde: “No vamos a correr ningún riesgo con Messi”

Ernesto Valverde compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que medirá al Inter de Milán y al Barcelona en el Giusseppe Meazza. El técnico culé habló de la posibilidad de que Lionel Messi esté presente en el partido de la cuarta jornada de la Champions League.

Inter de Milán

“Esperamos un rival parecido al que nos encontramos en el Camp Nou. Igual un punto más agresivo en cuanto a la presión al jugar en su campo. Con sus señas de identidad. Es un equipo muy intenso y quiere ser dominador y no someterse al rival. Apretarán alto. Están en un gran momento de forma. Será un partido difícil. Esperamos al mejor Inter”.

Estado de Messi

“Hay que esperar al entrenamiento. He traído a todos los disponibles. Está en este punto en el que podría estar disponible. Nos dimos de margen hasta hoy y luego hay que ver qué seguridad tiene. En cuanto al juego y el físico está bien. Hay que esperar. Hay cuatro posibilidades. No puedo anticipar nada porque no sé que sensaciones tendrá. Lo que no vamos a hacer es correr ningún riesgo”.

Estilo del Inter

“Espero control y contundencia. Necesitamos controlar el juego para tener ocasiones de gol. Queremos el dominio a través de la posesión. El Inter también. Hay que ser contundentes en las dos áreas”.

Clasificación a octavos

“Estar en esta situación en el cuarto partido de la liguilla está bien. No quiero aventurar. No pensamos en el más allá. Nos gustaría ganar y sellar la clasificación”.

No confiarse

“Hay que tener un poco de calma. No estamos clasificados. Sufrimos en la Liga y también la Champions”.