Rayo Vallecano – Barcelona: Hora y dónde ver el partido de la Liga Santander

El Rayo Vallecano - Barcelona se jugará este sábado a las 20:45 horas El conjunto azulgrana llega tras vencer al Real Madrid en el Clásico por 5-1

El Rayo Vallecano – Barcelona de este sábado puede ser un partido trampa para el conjunto azulgrana, que llega como líder al estadio del segundo por la cola en la Liga Santander. El equipo madrileño no quiere descolgarse en los puestos de descenso, por lo que tratará de dar la campanada y lograr los tres puntos ante un Barça que llega con la moral por las nubes tras barrer al Real Madrid en el Clásico del pasado domingo con ese histórico 5-1. Un encuentro que será dirigido por Hernández Hernández y que dará comienzo a las 20:45 horas en el Estadio de Vallecas.

El Rayo se la empieza a jugar. Todavía queda mucha por delante de la temporada, pero los de Míchel no terminan de cogerle el pulso a la categoría y necesitan sumar con cierta urgencia. El entrenador, cuestionado por el club pero respaldado al cien por cien por la afición, trata de dar con la tecla para que su equipo sea más sólido y obtenga mejores resultados. El rival de este sábado no es del todo propicio, pues el Barcelona atraviesa un buen momento pese a no contar con Leo Messi, que se sigue recuperando de su lesión en el brazo. El argentino trabajó con el grupo este jueves, pero lo normal sería que no arriesgase y esperase a la próxima jornada.

Valverde volverá a apostar por los titulares frente al Rayo, pues la prueba copera ante la Cultural Leonesa no fue del todo satisfactoria pese al resultado. Los suplentes no dieron la talla en León, aunque un gol de Lenglet en el descuento dio el triunfo al Barça. Enfrente, un Rayo Vallecano que depende demasiado de los goles de Raúl de Tomás y que concede mucho atrás, pues es el segundo equipo más goleado con 20 goles, sólo superado por el colista Huesca.