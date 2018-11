Guardiola: “Nunca en mi vida he planteado el fichaje de Messi”

Pep Guardiola y Lionel Messi no volverán a encontrarse como entrenador y jugador en un equipo que no sea el Barcelona. El técnico de Santpedor negó cualquier intento de fichar al astro argentino para el Manchester City, así como tampoco lo hizo para el Bayern en su primera etapa como entrenador fuera de Can Barça.

Después de la noticia que apareció en los distintos medios y en la que se relacionaba a Lionel Messi y un posible fichaje por el Manchester City, Pep quiso salir al paso y ser claro en unas declaraciones en las que negaba cualquier intento de firmar al ’10’ del Barça.

Guardiola aludió a la importantísima baja que provocaría la salida de Messi para el Barcelona como principal motivo para ni siquiera tantear el fichaje del astro argentino. “Lo he dicho muchas veces. Muchas. Desde que me fui al Bayern y ahora a Manchester, nunca, nunca en mi vida he hablado o he planteado el fichaje de Messi. Nunca he hecho el primer paso en este sentido, sé lo importante que es para el Barcelona”, aseguró.

El técnico también habló de De Bruyne, que ha caído lesionado por segunda vez en la temporada. “Estamos tristes por él. Ya se perdió muchas semanas y ahora vuelve a estar fuera un tiempo. Creo que Kevin es muy fuerte y se recupera muy bien. Fue muy desafortunada la lesión. Me preocupan más las lesiones musculares seguramente. Evidentemente somos un mejor equipo con él. Será tratado en Barcelona por el doctor Cugat”.