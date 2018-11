Manchester United, Bayern de Munich, Barcelona y Real Madrid quieren sacarle del PSG

Son días claves para esclarecer el futuro de Adrien Rabiot, el centrocampista francés de 23 años, una de las pocas perlas que ha logrado sacar y mantener en el primer equipo el Paris Saint Germain. El jugador está siendo seguido por una buena lista de equipos punteros europeos y estos días está deshojando la margarita de clubes para ver por quién se decanta para este próximo mercado invernal…

Hasta cuatro equipos de élite han puestos sus ojos en el mediocentro y van en serio por él. Manchester United, Bayern de Munich, Barcelona y Real Madrid posan sus ojos sobre Rabiot, siguiendo de cerca su evolución y dando por hecho la constatación y consolidación de un futbolista especial, capaz de labrarse un hueco en uno de los equipos con mayor desembolso económico en lo que a fichajes se refiere, el todopoderoso PSG. El jugador gusta en todas las cosas y tendrá que elegir.

Aunque el que más ha insistido hasta el momento es el club blaugrana. Tal y como apuntan en Mundo Deportivo, la negociación por el francés la están llevando Pep Segura y Abidal, al mando de la secretaría técnica del club. Ambos son optimistas con los avances que se han dado en las conversaciones pero son conscientes de que las ofertas de otros clubes pueden hacer cambiar de idea al futbolista.

Este pasado verano, el jugador, que aún no ha renovado con el PSG, estuvo muy cerca de recalar en las filas culés, tras una fuerte intentona de los catalanes. Pero no se llegó a un acuerdo y Rabiot continuó a las órdenes de Thomas Tuchel hasta el día de hoy. Ese camino ya lo tiene recorrido el club blaugrana, que ve necesario contar con él en un futuro cercano pero que no tirará la casa por la ventana por sus servicios.

Pese a que el jugador aún no ha renovado, el PSG también puja fuerte por él y quiere convencerle de seguir en su casa, la que le vio crecer. Tuchel le está dando confianza, siendo titular en 13 de los 15 partidos oficiales de esta temporada, tanto en Ligue 1 como en Champions League. No saben si será suficiente…