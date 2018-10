El Barça resucita en el descuento

Leglet dio el triunfo al Barcelona en el minuto 91 La Cultural Leonesa se mereció mucho más

Un gol de Lenglet en el minuto 91 dio el triunfo al Barcelona frente a la Cultural Leonesa, que fue mejor y mereció mucho más en el partido de ida de dieciseisavos de Copa del Rey (0-1). El equipo de Valverde no estuvo a la altura, los suplentes no aprovecharon su oportunidad y los locales tuvieron ocasiones muy claras para marcar, pero el fútbol es así. Sin hacer prácticamente nada durante los 90 minutos, el Barça se llevó el triunfo de León y encara la vuelta con más tranquilidad.

Como suele ser habitual en estas rondas coperas, Ernesto Valverde aprovechó para ver en acción a los menos habituales, por lo que el once del Barcelona no se asemejaba casi en nada al que suele verse en Liga o Champions. El técnico apostó por Cillessen en la portería, con Semedo, Cuenca, Chumi y Miranda en una defensa casi al cien por cien de La Masía, Samper, Vidal y Denis Suárez en la medular y Dembélé, Munir y Malcom en la línea más adelantada.

Obviamente, el Barça era el favorito, pero la primera gran ocasión del encuentro fue para la Cultural Leonesa. Semedo perdió un balón en la frontal del área y Zelu estuvo a punto de batir a Cillessen con un disparo con rosca, pero el meta holandés salvó al conjunto azulgrana sacando una tremenda mano y mandando el balón a córner. Los locales querían competir el partido y la eliminatoria al Barcelona, no por saberse inferiores iban a regalar el encuentro. Se mostraron intensos en los cruces, entraban fuerte, y eso no gustaba nada a los azulgrana ni a Valverde.

Samper, otra vez lesionado

La nota negativa de la primera parte y del partido fue la lesión de Samper, que regresaba tras diez meses de baja. No tuvo suerte el canterano, que se tuvo que retirar a la media hora de partido. Se le vio abatido, casi llorando. Por otrolado, había cierta expectación por ver a Malcom y Dembélé juntos en la línea ofensiva, pero ambos estuvieron muy por debajo de lo esperado en el primer tiempo. Imprecisos, sin brillo y sin dar ese paso adelante que deberían en partidos de este calibre para intentar ganarse la confianza de Valverde.

El paso por los vestuarios no sirvió para reactivar al Barcelona, que seguía espeso, sin ideas y sin hacer valer su superioridad ante un rival que milita en Segunda B. Los menos habituales no aprovechaban la oportunidad. Ni juego, ni ocasiones, ni goles. Pasaban los minutos y en el Reino de León no pasaba absolutamente nada. De hecho, el primer disparo a puerta del Barcelona fue de Aleñá en el minuto 70 que atrapó sin problemas el meta leonés. Y es que las más claras seguían siendo de la Cultural, que estuvo a punto de adelantarse en el 74′ por medio de Saúl, pero Cillessen volvió a salvar a los suyos.

La primera buena oportunidad de los azulgrana la tuvo Munir en el minuto 85, pero su disparo se marchó alto. Y cinco minutos después, en el 91′, marcó Lenglet el único gol del partido. El central remató de cabeza una falta botada por Dembélé y permitió al Barcelona llevarse la victoria pese a haber sido inferior a la Cultural. Valverde tendrá que meditar si salir con los suplentes en casa, pues este miércoles demostraron en León no estar a la altura de los que vienen siendo titulares pese al triunfo.