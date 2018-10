Valverde: “Es un resultado de los que se recordarán”

Ernesto Valverde se mostró encantado con la victoria en el Clásico del Barcelona por 5-1 frente al Real Madrid

Ernesto Valverde habló tras la victoria por 5-1 del Barcelona frente al Real Madrid en la jornada 10 de la Liga Santander. El técnico se mostró encantado con la victoria de los suyos en el Clásico.

Cambio de plan

“En el primer tiempo dominamos el juego, ellos nos tapaban por dentro en la primera parte. El partido iba para nosotros, nuestras llegadas eran peligrosas. Es el juego que queremos y nos va bien. En el segundo tiempo han cambiado la estrategia y han demostrado el equipo que son. Son grandes jugadores y un gran equipo”.

Decisiones

“Cada día es una sorpresa. A veces tomas una decisión y piensas que es la mejor, pero analizándola sigues pensando que es la mejor pero no sale. Esto depende de una jugada. Que el balón vaya más a la derecha o ala izquierda. Cuando las cosas van mal, hay que pasar las cosas a limpio y hay que hacer lo mismo cuando van bien”.

Luis Suárez

“Me parece lo normal. El año pasado ocurrió igual, que no marcaba. Pero esta es la consecuencia del trabajo de Luis Suárez, que siempre está ahí”.

Lopetegui

“No me gustan los rumores sobre la destitución de nadie”.

Su día más feliz

“Estamos felices por la afición. En cuanto a nosotros, estamos empezando a disfrutarlo porque antes estábamos concentrados. Me gustaría que esto sirviera par ganar la Liga, pero todos sabemos como va esto”.

Semedo

“Estaba claro que nos hacía falta jugadores que corrieran más al espacio porque no teníamos tanto control en la segunda parte”.

Messi

“Desde que se lesionó, todo el mundo se preguntaba cómo íbamos a responder. La respuesta ha sido como un equipo. Esto refuerza mucho al equipo pero cuanto antes se recupere, mejor. Le echamos de menos”.

Crisis del Real Madrid

“Los grandes equipos se rehacen y será un rival para nosotros, estoy seguro”.

Arturo Vidal

“Es un jugador del que esperamos mucho y nos va a dar mucho. Es un jugador que ha caído bien aquí. Con su lucha y pelea transmite mucho. Es un premio para él y esperamos que vaya jugando más partidos”.

Dembélé

“El primer instinto que he tenido ha sido aprovechar la oportunidad de uno contra uno que nos ofrecía el contrario. Ha sido el primero en calentar, pero luego he decidido sacar a Semedo por un tema de orden”.

Semana perfecta

“Cada semana hay tres partidos y hay semanas que va todo muy bien, como esta. Hay otras que van mal por diversas razones y no ganas ningún partido. Tienes que moverte en las dos semanas. Hay que seguir”.

Profundidad de plantilla

“Tenemos una gran plantilla. Los recursos los tenemos que buscar o fabricar los entrenadores. Son rachas de la temporada, es una idea de bloque y nos tenemos que mantener”.

Goleada

“Todavía no me he parado a pensarlo. Es un resultado de los que marcarán, sé que estos partidos se recuerda, afortunadamente ha sido a favor nuestro. Me alegro de que haya estado yo en el banquillo”.

Evolución

“Veníamos de jugar muy bien. Veíamos que teníamos ese camino abierto. En ese sentido estaba confiado. El partido contra el Inter fue redondo y la goleada de hoy, contra el Real Madrid, nos tiene que servir para tener más confianza”.

Lenglet

“Como esperábamos de él, es un grandísimo profesional, siempre dispuesto a aprender. Siempre mira a sus compañeros para aprender. ha tenido que jugar en partidos decisivos y lo está haciendo muy bien”.