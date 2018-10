Piqué pide la continuidad de Lopetegui en el Madrid y el regreso de Jordi Alba a la selección

Gerard Piqué nunca se calla, y en la zona mixta posterior a la goleada del Barcelona sobre el Real Madrid en el Clásico se destapó haciendo campaña a favor de dos personas a las que conoce bien, Jordi Alba y Julen Lopetegui. Piqué pidió públicamente la continuidad del técnico al frente del eterno rival, así como también el regreso de su compañero a las convocatorias de la selección española.

Durante esta semana me he encontrado bien, a nivel colectivo las sensaciones también son buenas, y a seguir que esto acaba de empezar”

“No sólo los pesos pesados, cuando no tienes al mejor jugador en el campo todos tenemos que dar un paso adelante. Todos los jugadores han rendido, también los laterales, que espero que Lucho que lo conozco rectifique y lo lleve a la selección. Todos han dado un paso adelante, somos el barça y no hay excusas que valgan. Se nos obliga a ganar cada partido y esta semana lo hemos logrado

“El fútbol es muy jodido, sobre todo cuando estás en los clubes grandes, no se permite perder. El Madrid venía de ganar tres Champions seguidas, no sé si va a mantener el cargo, no me toca dar opinión, pero espero que siga entrenando al Real Madrid”.

“Todo se puede corregir, nos gustaría mantener la portería a cero todos los partidos pero los rivales también juegan. Creo que el equipo hoy a defendido muy bien. Si hay algo bueno de jugar sin Leo es que podemos defender el 4-1-4-1 y nos da mas balance defensivo y creo que se nota. El Madrid ha llegado poco pero con mucho peligro básicamente con pérdidas nuestras. No han creado excesivo peligro para el equipo que es”.

No, palos no creo.