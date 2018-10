Casemiro: “No podemos culpar al entrenador, los jugadores somos los culpables”

Carlos Henrique Casemiro atendió a pie de campo a BeIN Sports después de la sonrojante derrota del Real Madrid en el Clásico frente al Barcelona. El jugador asumió la responsabilidad del partido junto con sus compañeros y quiso quitar culpa a un sentenciado Julen Lopetegui.

“La imagen que hemos dado hoy es la imagen de nuestra temporada. No estamos bien, no podemos culpar al entrenador, son los jugadores los que saltan al campo, el 5-1 es la temporada que estamos haciendo”, aseveró un enfadado Casemiro, que dio la cara después de la goleada.

La solución del equipo pasa por mejorar en todas las facetas, en opinión del ’14’. “No es sólo actitud o táctica, es todo. Sobre todo los jugadores tenemos que correr, más pelear más, este club te exige el máximo, el 5-1 es lo que estamos haciendo toda la temporada. Hay que tener paciencia y tranquilidad, sabemos que no estamos bien pero tenemos que querer mejorar”.

Lopetegui está sentenciado y será cesado en las próximas horas, pero Casemiro no cree que él sea el culpable y sí los jugadores. “Hablar del entrenador… no podemos. Nosotros somos los culpables de lo que esta pasando con el Real Madrid. No estamos jugando bien y hay que trabajar para mejorar”.

“Lo que te he dicho, es lo que está pasando en la temporada, nosotros en 90 minutos jugamos un rato bien, hemos tenido oportunidades para el 2-2 pero la temporada es un desastre, hay que dar la cara”, finalizó.