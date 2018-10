Valverde: “Antes de CR7 y Messi ya había Clásicos, tensión y hasta cochinillos volando”

Ernesto Valverde compareció ante los medios de comunicación en la previa del Clásico que medirá a Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou y se mostró confiado, aunque prudente, en sus declaraciones sobre un posible ganador del partido

Dinámicas de Real Madrid y Barcelona

“Son partidos que se juegan desde muchos puntos de vista. Desde lo táctico, desde lo emocional… Venimos de hacer dos buenos partidos y tenemos este encuentro como colofón de la semana. Nos tenemos que centrar en nuestro juego. Cuando el Madrid está más herido es cuando más peligroso es. Yo espero al mejor Madrid. Hay que mirar lo que ha ocurrido en estos últimos años”.

Alineación del Barcelona

“Sí, está decidido pero no lo voy a decir. Es verdad que Rafinha hizo un buen partido, pero este es diferente. No voy a anticiparlo como tampoco no nos lo va decir el rival”.

Estado del Madrid

“Tiene argumentos de sobra para hacernos daño. Tienen de todo. Es un grandísimo equipo. En los inicios de temporada ha habido momentos en los que ha estado brillante”.

Bajas de Cristiano y Messi

“Cristiano no está en el Madrid desde el principio de temporada y nosotros no tenemos a Leo desde hace una semana. En ese sentido, la baja que contemplamos es la de Carvajal”.

Afición culé

“Para nosotros es fundamental. Sabemos que la gente va a estar enchufada. Con nuestra gente somos más fuertes y eso se nota en el campo. Tener 100.000 detrás empujando es mucho”.

Clásico sin CR y Messi

“Antes de Cristiano y Messi había Clásicos. Siempre ha habido mucha tensión. Había cochinillos volando… fíjate”.

La defensa

“El día del Sevilla, ellos tuvieron opciones porque el partido se descontroló en algunos momentos. El día del Inter no fue así. Aunque el descontrol en un partido nos puede venir bien en ciertos momentos, lo que nos interesa es que no nos lleguen”.

Posesión de balón

“Ambos equipos estamos obligados a tener el balón para hacer daño. El Madrid siempre ha sido muy contundente en las transiciones”.

Arthur

“Es un partido diferente que lo va a afrontar por primera vez si finalmente está en condiciones. Ha entrado muy bien en la filosofía de este equipo”.

Lopetegui y su futuro

“Situaciones extremas los entrenadores las teneos cada semana. Todos estamos en entredicho de manera permanente. Esa es mi sensación. Afrontamos los partidos con la misma sensación de siempre. Sabemos cómo es esta profesión”.