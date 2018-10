El nuevo presidente del Inter no descarta fichar a Messi

Steven Zhang, nuevo presidente del Inter de Milán, ha reconocido que le gustaría fichar a Leo Messi

El nuevo presidente del Inter de Milán, Steven Zhang, no descarta intentar contratar a Leo Messi para reforzar el ataque del cuadro nerazzurro, pero no se atreve a prometer a los aficionados del cuadro italiano que la operación acabe con éxito.

“¿El mejor jugador como Messi en el Inter? Como ya dije, si existe una posibilidad en el mercado de mejorar nuestro equipo lo haremos”, respondió cuando fue preguntado en Mediaset. Cabe recordar que el Inter de Milán se interesó en Luka Modric en verano, por lo que las intenciones del cuadro italiano parecen ser la de hacerse con los servicios de los mejores futbolistas del mundo.

“No puedo hacer promesas sobre nombres exactos, si hay oportunidades, se pueden estudiar. No me gusta hablar de sueños porque nunca se hacen realidad”, añadió el máximo mandatario del Inter, que sueña con fichar a un Leo Messi que está lesionado y no estará en el Clásico del Camp Nou.

“Hay que pensar al máximo porque todo puede pasar conmigo y con el grupo”, comentó el presidente del Inter, que lo que sí promete es que la entidad nerazurra volverá a competir en la Serie A y en la Champions, competición a la que han regresado después de varias temporadas quedándose fuera.