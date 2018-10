Pánico en Barcelona: sin Leo en el año con más ‘Messidependencia’

Messi, lesionado, deja una situación de alarma en el Barcelona: esta temporada es en la que más necesitaron a Leo Ha sido protagonista en más de la mitad de los goles del conjunto azulgrana esta temporada

Las peores noticias llegaron a Barcelona y el drama se hizo en el Camp Nou. Leo Messi, lesionado. Y por más tiempo del que podría imaginarse. El argentino se perderá el gran Clásico del próximo domingo (28 de octubre, 16:15 horas), así como los dos partidos de Champions ante el Inter de Milán, otros dos de Liga (Rayo Vallecano y Betis) y el de Copa del Rey en León. Todo ello si se cumplen las tres semanas de baja que el propio Barcelona informó que estaría de baja.

La lesión de Messi es quitar media vida al Barcelona. No hay duda de que el crack argentino es el mejor jugador culé, así lo lleva siendo la última década, pero además este año es prácticamente su cabeza y corazón. El Barcelona más dependiente de Messi se queda sin él en un tramo clave de la temporada, especialmente por el partido ante el Real Madrid.

De los 33 goles que ha anotado el Barcelona en lo que va de temporada, 18 han sido producidos por Messi, que con 12 tantos y 6 asistencias ha participado en más de la mitad de los goles que se le contabilizan a los culés. Este porcentaje, unido a la importancia de Leo en la creación del juego de este Barça, hace que en el vestuario azulgrana, ante la llegada de tres encuentros claves en las próximas semanas –doble duelo ante el Inter y el Clásico–, tengan cierto miedo sin la presencia del ’10‘.

Una simple acción ante Franco Vázquez en el Barcelona – Sevilla, en la que Messi cayó mal y sufrió una fractura en el radio del brazo derecho, es la que ha encendido todas las alarmas en el Barça. Estarán sin Messi, su guía y faro. Su único argumento en muchos partidos. Su salvador en tantas ocasiones.

Los problemas tapados por Messi

El futuro no se puede adivinar pero si se puede intuir. El Barcelona es más que Messi, tiene otros tantos jugadores y muchos de ellos (prácticamente la totalidad) son estrellas mundiales. Pero hasta ahora, en lo que iba de temporada, el conjunto catalán había sido Messi y poco más. El argentino había ocultado muchas miserias en el Barcelona y había tapado muchos problemas. Él había desatascado numerosas dificultades para los de Ernesto Valverde y cuando no aparecía, porque es humano, el Barcelona fue un equipo menor.

Este Barça es el más ‘messidependiente’ de siempre. Hasta ahora lo había jugado todo, excepto la primera mitad y parte de la segunda ante el Athletic Club, pero cuando él no aparecía en el campo su equipo se ahogaba. Precisamente los dos únicos encuentros en los que Messi se perdió parte de ellos, el Barça se hundió sin él. Ante el Athletic, sin el argentino, el conjunto vasco ganaba 0-1. Salió el argentino y el equipo culé consiguió el empate. Este sábado, ante el Sevilla, Messi dejó el partido en el minuto 25 y el Barça ya ganaba 2-0. Sin él, además de perder el control del encuentro y ser un duelo igualado, el resultado fue de 2-2.

La influencia de Messi en este Barça ha sido total. Y más con un Luis Suárez fallón y mucho menos decisivo en este arranque de temporada. Ante el Alavés (1ª jornada de Liga), hasta que no apareció él el partido iba 0-0. Igual ocurrió ante el PSV en el debut de los azulgrana en Champions. Con un encuentro igualado, incluso con el equipo holandés dando algún susto, llegó Messi, tiró de galones, cogió el liderazgo y marcó. Y se acabó el partido.

Sin Messi, este Barça se ahoga

De Messi lo importante no solo son sus goles, sino cómo desatascó al Barcelona de varios problemas. De ahí la dependencia que tienen de él. Si Leo no aparece, el Barça se ahoga. Por ejemplo, ante el Girona y especialmente en Butarque tuvo actuaciones muy discretas. Jugó los dos encuentros al completo pero apenas apareció, no pudo encontrar su esencia, no tuvo relevancia en el juego y los de Valverde empataron y perdieron.

En Valencia, el Barcelona comenzó perdiendo y ¿quién lo arregló? Messi. En un partido normal de los culés, sin grandes alardes, fue el argentino el que tiró del carro. Cuatro días antes, en Wembley, el Barça hizo un gran partido coral ante el Tottenham, pero Leo volvió a ser el que marcó la diferencia.

Contar los puntos que el argentino ha dado al Barcelona esta temporada se hace difícil, ya que ha jugado prácticamente todos los minutos y que cuando ha pinchado su equipo, excepto el encuentro ante el Athletic, él también estaba en el campo, por lo que también se le podría compatibilizar a él esos puntos. Sin embargo, tan importante son los goles y acciones en las que ha salvado Messi al Barcelona como las sensaciones. Y ahí todos ven, de uno u otro color, que el Barça era Leo, que Messi era el único capaz de ofrecer algo diferente en momentos difíciles.

Ahora, debido a su lesión ante el Sevilla, los azulgrana tienen el reto de demostrar que no eran Messi y diez más. La primera toma de contacto será ante el Inter de Milán pero el gran examen será el Clásico ante el Real Madrid del domingo. Lo que es indudable es que serán menos peligrosos y menos equipo sin Messi. Otra cosa es sin con eso les dará para ganar.