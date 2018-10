Barcelona – Inter de Milán: Horario y dónde ver el partido de Champions League

El Barcelona - Inter se disputará este miércoles, a las 21:00 horas La baja de Leo Messi y la amenaza de Mauro Icardi son los principales alicientes del duelo de Champions League

Vuelve la Champions League a Barcelona, esa competición que el conjunto dirigido por Ernesto Valverde desea ganar con todas sus fuerzas este curso. El FC Barcelona recibe al Inter de Milán en la tercera jornada correspondiente al grupo B de la máxima competición, este miércoles a las 21:00 horas. Empatados a puntos, ambos conjuntos se medirán por la primera plaza, lo que podría dejar a uno de los dos con pie y medio en octavos de final.

El conjunto culé llega marcado por la baja de Leo Messi. El argentino será la ausencia con mayúsculas de los azulgranas, que además tampoco contarán ni con Umtiti ni con Vermaelen. La fractura en el radio de la estrella del conjunto azulgrana le tendrá apartado durante las próximas seis semanas y, precisamente, no llega en el momento más oportuno. El conjunto barcelonista se mide en sus dos primeros encuentros ante los neroazzurri y el Real Madrid. Un tropiezo en Liga de Campeones haría que las dudas saltasen antes de la visita al Camp Nou de los blancos.

Las victorias ante Tottenham y Sevilla y el empate contra el Valencia en Mestalla habían calmado los ánimos tras la crisis de resultados en la que se encontraban inmersos los catalanes. Pero, pese a que los blaugranas parecen retomar el vuelo, la ausencia de Messi hace que los fantasmas vuelvan a deambular por el Camp Nou.

Por su parte el Inter de Milán llega en un gran momento a Barcelona. De la mano de un gran Mauro Icardi los italianos han conseguido firmar una racha de siete victorias consecutivas que esperan prolongar en el estadio culé. La última de ellas fue sobre la bocina, en el superderbi frente al Milan, en el que el argentino resolvió con un tanto en el 92′.

Con Icardi como estrella y amenaza, el conjunto interista busca asaltar la primera plaza del grupo en su retorno a la Copa de Europa. El conjunto lombardo venció en sus dos primeros compromisos a Tottenham y PSV, al igual que el Barça, lo que les ha dejado en una posición privilegiada y que, de puntuar en el Camp Nou, darán un paso de gigante para estar en la siguiente fase.

Se espera que para el choque, el conjunto barcelonista ponga sobre el verde todo lo que tiene, para tratar de doblegar a los interistas. Se espera que el bueno de Ter Stegen forme en la puerta, mientras que Sergi Roberto, Lenglet, Piqué y Jordi Alba lo hagan en defensa; en el medio campo, Busquets, Arthur y Rakitic; mientras que arriba, Valverde saldrá con Dembele, Coutinho y Suárez.

Por su parte, Spalletti no podrá contar con Nainggolan. El belga cayó lesionado ante el Milan y no estará en este primer encuentro que les enfrente a los barcelonistas. En su lugar, Borja Valero tiene todas las papeletas para entrar en el once, aunque también podrían hacerlo Candreva o Lautaro Martínez. Así, se espera que el once sea muy similar al que jugó el derbi, formando con Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Valero, Perisic; e Icardi.

El partido estará dirigido por el colegiado rumano Ovidiu Hategan, con el que el Barça ha ganado los dos encuentros que ha disputado. El choque comenzará a las 21:00 y será televisado por Movistar Liga de Campeones, disponible en Movistar+ y Orange TV. Además, se podrá seguir en la página web de OKDIARIO mediante nuestro minuto a minuto.