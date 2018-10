Bartomeu: “La aprobación del escudo era un tema menor”

Bartomeu reconoció que no tienen previsto fichar a Neymar

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, ha analizado la polémica asamblea general del pasado sábado después de que retiraran la votación del nuevo escudo del orden del día al ver que no iba a salir como querían. Durante su entrevista en Catalunya Radio el mandatario azulgrana también repasó la actualidad del club como la lesión de Messi o los posibles fichajes.

Lesión de Messi

“Claro que preocupa porque es el jugador más importante del fútbol mundial. Lo tendremos fuera un mínimo de tres semanas y se perderá partidos importantes. No es la primera vez que nos pasa y siempre los jugadores y el equipo han tirado hacia delante. Se han hecho esfuerzos, son gente responsable”.

Neymar

“No está previsto que vuelva, evidentemente, pero tenemos jugadores importantes, con liderazgo, que sacarán adelante estos partidos. Además, tenemos a un gran entrenador como Ernesto Valverde. De momento somos líderes en LaLiga, en el basket, en el balonmano, en fútbol sala”.

Coutinho y Dembélé

“Bueno, de ellos dos y de todo el colectivo. He hablado con Messi y es una persona muy positiva”.

Fichajes

“De momento, no tenemos previsto ningún fichaje para enero, que es la próxima ventana. Eso, salvo que los técnicos digan que hay que hacerlo. El proyecto para este año era tener una plantilla más corta que otros años para poder tirar de jugadores del filial que dan síntomas de poder jugar en el primer equipo”.

Negativa al cambio de escudo

“Había un punto del día que era la modificación o evolución del escudo. Es una manera de adaptarnos a las nuevas tecnologías. No está adaptado a la era digital y, por lo tanto, era una evolución. Tras escuchar a la gente, entiendo que había un planteamiento que había que revisar porque no era aceptable para los compromisarios. Había gente que nos pedía que lo hiciéramos en referéndum. Decidimos retirarlo del orden del día para reflexionarlo y ver si se somete a referéndum. Es evidente que este no será el nuevo escudo”.

El socio quiere votar el escudo

“Había muchas dudas sobre si la asamblea era soberana para este cambio o si tocaba hacerlo vía referéndum. Tenemos que reflexionarlo. Este escudo está acabado y no se presentará más. Este asunto no es una urgencia inmediata. Estaba claro que no gustaba y también que había mucha gente que pensaba que ellos no eran los que debían votarla. Esto se trata de que los socios compromisarios voten y digan que sí o que no. Esto es el Barça, los socios decidimos lo que queremos. Retirar un punto del orden del día es algo normal”.

Nuevo escudo

“Hay que evolucionar el escudo y, seguramente, FCB seguirá dentro de él. También tenemos que mirar si se hace vía asamblea o referéndum. Los estatutos dicen que vía asamblea. Lo que está claro es que este escudo queda cerrado. No será este escudo. No nos hemos equivocado de diseñadores, son muy buenos. Cerramos este tema, hemos entendido el sentir del socio”.

Capacidad de endeudamiento

“El club hace cuatro años hizo una reforma estatutaria en la que se fijó que no se puede endeudar por dos veces el valor del EBITDA. Ahora lo que haremos es seguir funcionando como estábamos hasta ahora. Buscaremos otras fórmulas. Los socios pueden estar tranquilos porque nunca habrá una directiva que se pueda endeudar por encima de lo que marcan las normas del club. En el tema del Espai Barça, seguimos un camino. El Estadio Johan Cruyff será inaugurado el año que viene y esto sigue su camino”.

Deuda del club

“Nuestra deuda está muy por debajo de lo que fijan los límites por estatutos. Estamos muy bien económicamente, con un crecimiento muy grande. La aprobación del escudo era un tema menor, lo importante eran los presupuestos”.