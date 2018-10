Valverde se juega el turrón

Los próximos encuentros ante Sevilla, Inter y Real Madrid se antojan decisivos para el futuro del técnico blaugrana

Lo que resta del mes de octubre será determinante para dirimir el futuro de Ernesto Valverde en el Barcelona. La temporada hasta el momento del equipo culé, muy similar a la del Real Madrid, se ha visto empañada por dos semanas muy complejas con hasta cinco partidos. Los culés sumaron tres empates –Girona, Athletic de Bilbao y Valencia–, una derrota –Leganés– y una victoria en Champions League ante el Tottenham.

La dinámica actual es negativa y es un arma de doble filo que puede volverse en contra de Valverde, que se veía seguro en su sillón hasta el momento pero que de tropezar un par de veces más, podría quedarse sin turrón en Navidad. De hecho, ahora debe asumir una serie de tres partidos de máxima exigencia que podrían provocar un rápido desenlace.

Este mismo sábado, el Barcelona recibe en el Camp Nou al actual líder de la categoría. El Sevilla aparca en el templo blaugrana este fin de semana bajo la capa del liderato. Sin duda, será el partido de la jornada y de donde podrían saltar chispas de un nuevo tropiezo de los catalanes.

Pero serán nueve días de alta intensidad. El próximo miércoles vuelve la Champions League y los azulgranas se enfrentan a un hambriento Inter de Milán con un Mauro Icardi en estado de gracia. Tras él, el domingo espera El Clásico. El Real Madrid visitará el Camp Nou en lo que puede ser uno de los encuentros más determinantes de la temporada, para ambas casas. A su favor, Ernesto Valverde cuenta con que los tres partidos más comprometedores del curso serán bajo la sombra del Camp Nou. Tendrá de su lado en el trío de choques a su afición, algo que puede facilitar la tarea al técnico y sus jugadores.

Las palabras de Abidal dejan dudas

Eric Abidal, en declaraciones para el club, no habló de un posible adiós repentino de Valverde, pero sí de su no renovación… Al técnico le resta lo que queda de temporada para finalizar su vínculo con el Barcelona y desde la dirección deportiva no quieren presionarle.

“Valverde ya tiene contrato y tomará una decisión, pero no se tiene que precipitar. Llegará el momento en que tenga que decidir, si toma una decisión negativa el club deberá buscar otro entrenador. Pero no le voy a presionar, tampoco el presidente”, comentaba el francés. Que zanjó: “Si le ponemos más presión será más difícil, debemos dejar que haga su trabajo lo mejor posible y que el equipo ande bien y tenga resultados, y ya veremos”. Así que de momento la continuidad de Valverde parece segura, pero la situación podría cambiar en la próxima semana…