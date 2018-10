Valverde: “He hablado con Vidal sobre sus fotos en Instagram”

Ernesto Valverde reconoció que ha hablado con Arturo Vidal después de toda la polémica que ha rodeado al chileno

Ernesto Valverde ha asegurado que este sábado se pondrán a “recuperar el liderato” frente al Sevilla, que visita el Camp Nou como líder de la Liga, en un duelo que centra toda su atención pese a estar seguido por el partido de Champions contra el Inter de Milán y del Clásico.

“Hay alicientes suficientes en este partido como para que demos una buena medida, nos jugamos recuperar el liderato y nos pondremos a ello. Éste partido tiene muchas cosas que nos hacen pensar en él y estamos mentalizados para ello”, aseguró en rueda de prensa.

No es la primera vez que se miden al Sevilla de Pablo Machín, ya que les superaron en la Supercopa de España, un duelo que le sirve como referencia a medias. “Claro que lo hemos revisado, teniendo en cuenta que el Sevilla está ahora en una buena trayectoria”, señaló.

“El Sevilla empezó rodado la temporada porque tuvo partidos de competición pronto. Ha cambiado alguna cosa pero sí es alguna referencia, no toda porque han cambiado jugadores, y tendrán alternativas. No sabemos cómo plantearán el partido, pero estamos preparados para lo que sea”, aseguró Valverde.

De momento sabe que el Sevilla está en racha, y que llega como líder creando una sensación que no se vivía en el Camp Nou desde hace tiempo. “Jugamos contra el líder. Es la primera vez desde que llegué que no estamos en la cabeza de la clasificación, es un momento diferente en este sentido”, comentó.

Valverde cree que el Sevilla seguirá apostando por su estilo y sin arrugarse en el Camp Nou. “Últimamente está jugando con dos delanteros y le está yendo muy bien. Independientemente de que jueguen con uno o dos delanteros, intentarán mantener el estilo y no le van a dar la espalda al partido. Cuando uno está arriba se ve con ganas de jugarte de tú a tú, con la intención de ganarte y vendrán sin reservas”, auguró.

“Sabemos que puede suceder, pensábamos que podía suceder en la Supercopa o en el partido de vuelta contra el Girona, pero depende del rival y nosotros obraremos en consecuencia. Cuando ha pasado una vez, siempre piensas que se puede repetir”, comentó sobre la posibilidad de que Messi tenga un marcaje al hombre, como hizo Machín con el Girona en Montilivi con Pablo Maffeo como marcador.

Acerca de Arturo Vidal, Ernesto Valverde fue claro. “Tenemos la idea de solucionar los problemas dentro del vestuario, no airearlo fuera. La vamos a seguir manteniendo. Sí, he hablado con él. Evidentemente, no voy a comentar los términos”, dijo el técnico. “Intentamos hacerlo así para que no se monte tanta bola como se ha montado en estas dos semanas”, añadió.