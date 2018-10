El palo de Xavi a Neymar: “Es una persona que debe madurar”

Xavi ha concedido una entrevista a 'Super Deportivo de Villa Trinidad' donde ha defendido a Messi después de las críticas de Maradona y le ha dado un palo a Neymar Ha dejado claro que el brasileño es una persona que tiene que madurar

Las palabras de Xavi Hernández siempre juguetean con la polémica y el ex del Barcelona, que sigue viviendo su retiro dorando en Qatar, ha concedido una entrevista al programa de radio Super Deportivo de Villa Trinidad donde ha hablado de Neymar y también ha defendido a su excompañero en el Barcelona Leo Messi, por las últimas declaraciones de Maradona.

Similitudes entre Messi y Neymar

“Son diferentes. Veo a Leo con una gran madurez futbolística. Hace todo bien. Neymar es una persona que debe madurar, pero me parece un jugador de una capacidad enorme para marcar diferencias. Todavía puede mejorar. Está entre los 3 ó 5 mejores del mundo”.

Maradona

“Discrepo con Maradona. Messi es un líder increíble, quizá más silencioso en el vestuario, pero un líder absoluto. Siempre quiere la pelota, siempre se ofrece, tiene personalidad. Nunca se ha escondido”.

Comentaristas demasiado críticos

“No me gusta cuando exfutbolistas son tan críticos con excompañeros. No hablo solo por Maradona, sino en general. Esos futbolistas que hacen de comentaristas y son muy críticos con sus compañeros de profesión, porque ellos han estado ahí, saben de la dificultad. No entiendo las críticas tan fuertes hacia un futbolista cuando tú también lo has sido”.

Messi y Argentina

“Creo que volverá. Necesita un tiempo para reflexionar y descansar pero creo que querrá volver. Es una bestia competitiva y va a querer tratar de ganar con Argentina”.

Su época con España

“Ser campeón del mundo es como estar en Disney, algo maravilloso que quedará por siempre en la memoria”.

Destitución de Lopetegui con España

“Evidentemente afectó a los jugadores, sin ninguna duda”.