Cardoner: “El Barça no se plantea recuperar a Neymar”

Jordi Cardoner, vicepresidente primero del Barcelona, ha dejado claro que "fue él quien se marchó"

En los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que Neymar regrese al Barcelona, aunque eso parece bastante complicado. El vicepresidente primero del conjunto azulgrana, Jordi Cardoner ha dejado claro que no se plantean “recuperar” al astro brasileño.

“Fue él el que se marchó, otra cosa sería que nosotros no hubiésemos creído en él y ahora le quisiésemos recuperar, pero no es el caso. En todo caso, si se diera el caso lo tendríamos que hablar en junta, pero hasta ahora no se ha dado el caso”, dijo Cardoner en el programa de la Cadena SER Cataluña “Aquí amb Josep Cuní”.

De esta manera, el vicepresidente desmiente las últimas informaciones en las que se apuntaba que Bartomeu habría hablado con los pesos pesados del equipo para preguntarles si verían con buenos ojos la vuelta de Neymar.

Desde París se asegura que el PSG estaría dispuesto a escuchar ofertas por el crack carioca a partir de 200 millones de euros. El 10 parece haber perdido la sonrisa en la capital francesa y estaría deseando abandonar la Ligue 1 para ir a uno de los grandes de Europa, que pelee por el título de la Champions League.

En ese sentido uno de los principales candidatos a hacerse con sus servicios es el Real Madrid, que lleva varios años detrás de él. El pasado verano salieron varias informaciones que relacionaban al club blanco con el internacional brasileño, pero desde la entidad sacaron varios comunicados desmintiendo dichas noticias. Aunque todavía no han tirado la toalla y siguen soñando con verle vestido de blanco bajo los focos del Santiago Bernabéu.