Piqué desata la irá de la directiva del Barcelona

En el Barcelona están que trinan con Gerard Piqué y su nueva vida como empresario. En el club se celebró de puertas a dentro su retirada de la selección española pensando que se centraría en el equipo y en dar unos buenos años antes de retirarse. El central, sin embargo, ha utilizado su ausencia de los partidos internacionales para atender sus negocios y hacer más kilómetros que cuando vestía La Roja.

En el club no dan crédito a lo que hizo Piqué el pasado fin de semana. El jueves, Ernesto Valverde dio cuatro días de vacaciones a sus pupilos y el jugador se cogió un vuelo con destino a Shangai para reunirse con los principales jugadores de la ATP que, por otra parte, se oponen a su nueva Copa Davis.

“Insisten en el Barcelona que está más concentrado en sus negocios que en el equipo”, comenzó Eduardo Inda en El Chiringuito. “Están enfadados porque se ha hecho 10.000 kilómetros de ida y 10.000 de vuelta a Shanghai para convencer a los tenistas, que pasan de él, de que jueguen la Piqué Davis”, añadió el director de OKDIARIO.

Piqué regresó este lunes a la Ciudad Condal exhausto tras un viaje de 20.000 kilómetros. Este martes volverá a entrenar con el equipo, pero al día siguiente viajará nuevamente a Madrid para presentar su Copa Davis en Ifema en el recinto ferial Ifema.

El enfado es mayúsculo en el club. Eduardo Inda fue el primero en dar luz a esta situación cuando aseguraban en el club que “no estaba centrado en el fútbol” y lo contó en El Chiringuito de Jugones. Y el tiempo le ha dado la razón al director de OKDIARIO mostrando a un Piqué errático con fallos impropios de un jugador de máxima envergadura. El Barça ha perdido nueve puntos en las últimas cuatro jornadas –donde siempre encajaron goles– y todas las miradas señalan al mismo.

El origen del conflicto

“Hay mucha gente que me espera y me tiene ganas. Cuando recibimos gol la culpa es mía. Hay gente que me la tiene guardada, pero no sólo en Madrid”. Piqué ha decidido no morderse la lengua tras las múltiples filtraciones desde la directiva culé y ha decidido defenderse atacando. “Sé que no estoy a mi mejor nivel. A veces las piernas pesan. Pero he demostrado que puedo jugar muchos partidos. Si tengo que jugar todos los encuentros porque no hay recambio, pues también”, añadió.

Esa última frase ha sido el detonante de una guerra declarada entre el jugador y la directiva. Los mandatarios azulgranas consideran una falta de respeto que el jugador se ponga ahora a valorar la política deportiva cuando en la última década la zaga culé “ha estado mucho más corta de efectivos que ahora y no había quejas”.

Los dirigentes piensan que Gerard está buscando desviar la atención después de cometer múltiples errores groseros. “Él es un genio de la comunicación y salió porque sabía que la situación es insostenible. Ahora que nos ataque nos parece increíble porque ha estado toda la semana de paseo. Si hemos encajado goles en los últimos ocho partidos menos en uno”, añaden desde la directiva.

Las cartas están sobre la mesa. A Piqué le ha sentado especialmente mal que en el club hayan intentado implicar a la prensa catalana para ponerle en el foco. El jugador, sin embargo, parece mucho más implicado en su proyecto con Kosmos que en sacar el Barcelona adelante.