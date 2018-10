Valencia – Barcelona: Riesgo de petardazo

Valencia y Barcelona están obligados a ganar, de lo contrario sus entrenadores podrían quedar cuestionados. Los chés llegan con la baja de Santi Mina, mientras que el Barça llega sin Umtiti, Sergi Roberto y con la duda de Luis Suárez.

Ninguno de los dos puede fallar. Valencia y Barcelona se miden en el peor momento posible para ambos. No es el rival más adecuado para salir de una crisis, ni uno ni el otro. Ambos conjuntos llegan en una situación delicada, con las dudas evidentes tras varios pinchazos consecutivos, por lo que el petardazo está prácticamente asegurado en Mestalla, pase lo que pase.

Los locales no pueden dejarse más puntos si no quieren que las diferencias con la zona noble de la tabla, donde aspiran a estar a final del curso, se hagan más grandes. Vienen de sacar siete puntos en las primeras siete jornadas y, para retomar el vuelo, los murciélagos deberán vencer a un Barça al que siempre le cuesta ganar en Valencia pero que no pierde desde hace 11 temporadas.

El conjunto culé llega en una situación semejante. A pesar de la victoria en Wembley, los de Valverde arrastran una dependencia de Messi evidente. Gracias a la actuación de Leo y de un gran partido de Arthur -que podría volver a ser de la partida-, los azulgranas se impusieron al Tottenham, pero las dudas volverán si no logran ganar en Mestalla.

Los banquillos, en juego

La imagen de ambos entrenadores puede quedar muy tocada. Tras los pitos escuchados en Mestalla después de seis jornadas sin ganar, la primera victoria en el campeonato y de la temporada ha hecho que los valencianistas cojan algo de aire. Sin embargo, una derrota podría poner en entredicho la labor de Marcelino. El empate puede ser positivo para los chés, pero nunca para los blaugranas ni para su técnico, que ya está más que cuestionado.

Todo lo que no fuera ganar, volvería a desatar las voces que cuestionan a Valverde en Barcelona. El técnico perdió parte del crédito en la eliminación en Champions el pasado curso, ante la Roma, luego lo recuperó con el doblete, pero este inicio dubitativo ha hecho que se le vuelva a cuestionar.

Dudas en el once culé

Para el encuentro, ambos conjuntos presentan pocas bajas. Marcelino no puede contar con Santi Mina, pero dispondrá del resto de sus hombres. Fuera de la convocatoria se han quedado también Vezo, Diakhaby y Ferrán Torres. Por su parte, el ‘Txingurri‘ tendrá que reponerse a las ausencias de Umtiti y Sergi Roberto, aunque Luis Suárez es duda.

Para el duelo se prevé que ambos conjuntos dispongan de lo mejor que tienen. En este caso, el Valencia podría salir de inicio con Neto; Piccini, Gabriel, Garay, Gayá; Soler, Kondogbia, Parejo, Guedes; Gameiro y Rodrigo. Por su parte, el Barça formaría con Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Coutinho, Messi y Suárez.