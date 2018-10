Piqué: “Hay gente que me espera y me tiene ganas, que salgan de la cueva”

Piqué lanzó un mensaje para todos los que dudan de él a la conclusión del duelo que disputaron Valencia y Barcelona en Mestalla

Gerard Piqué no suele morderse la lengua y esta vez la volvió a liar en la zona mixta después del duelo que disputaron Valencia y Barcelona en Mestalla. El central del Barcelona lanzó un mensaje a sus críticos y pidió que salieran de la cueva después de un partido donde volvió a tener un fallo grave en defensa.

“Hay mucha gente que me espera y me tiene ganas y siempre que encajamos un gol la culpa es de Piqué. En Madrid y en Barcelona. Como soy crítico con los medios me esperan. Que aprovechen en las teles, que salgan de la cueva y que les toque el sol porque esto va a cambiar”, apuntó.

“Esto es parte del juego, es normal que al ser el más veterano de la línea defensiva y el jugador que ocupa más portadas por lo que hago y digo entiendo que cuando las cosas no salen bien me apunten a mí. Hay que acostumbrarse. Lo importante es que gane el equipo y si no encajamos, mejor”, siguió.

Además, también habló sobre la poca fiabilidad del equipo atrás y las críticas que ha recibido la defensa en los últimos partidos. “Las cifras lo dicen. Cuando entras en esta dinámica cada vez que te llegan te hacen gol. Desde siempre el Barça es un equipo muy ofensivo pero atrás debe ser sólido para ganar partidos y títulos. Tenemos que mejorar, en ello andamos“, apuntó.