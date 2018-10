El promotor del Girona-Barça, pesimista sobre la disputa del partido en Miami

Charlie Stillitano, promotor del partido anual que LaLiga tiene previsto disputar cada año en suelo estadounidense, se mostró menos optimista que Javier Tebas sobre la disputa esta temporada de un partido en Miami, concretamente el Girona contra el Barcelona.

“No sé si va a celebrarse porque todavía tenemos que conseguir todas las autorizaciones pertinentes. Tebas cree en ello al 90%. Diría que yo soy un poco más prudente porque tenemos que completar el proceso. Las cosas en el fútbol cambian muy lentamente. No es fácil”, especificó el empresario en una entrevista con la BBC.

El americano, organizador también de la International Champions Cup, espera ir consiguiendo las autorizaciones en el próximo mes. “Enviamos una carta oficial a Rubiales solicitándolo y la RFEF nos respondió con preguntas que estamos tratando de responder. Pienso que tenemos que conseguir esa aprobación inicial de la Federación en las próximas dos semanas. Si su presidente nos da el OK, iremos a la FIFA, la CONCACAF y US Soccer. Ya hemos acudido a ellos de manera informal, pero no podemos hacer nada hasta tener la aprobación formal de la RFEF“, desveló el empresario, quien ve todavía el partido en pañales.

Por último, Stillitano destacó las ventajas que tendría la disputa del partido en EE UU para LaLiga. “La Premier es la mayor liga del mundo y la más popular. Andrea Agnelli, el dueño de la Juventus, ya ha dicho que les encantaría hacerlo en Italia. Nos ha llamado gente de Francia. La liga alemana dijo rotundamente que no. Algunos equipos alemanes con los que tratamos nos han dicho que no les han consultado. Estoy seguro de que muchos ven esto como una primera vez”, zanjó.