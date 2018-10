Vidal mostró su descontento por la falta de minutos a través de Instagram Después rectificó y subió una foto ensalzando la labor del equipo

Que Arturo Vidal es de carácter complicado lo sabían bien en Barcelona antes de acometer su fichaje. Sabían de lo irreverente del chileno, de lo inestable e incendiario que podía a llegar ser, pero pesó sus aptitudes sobre el terreno de juego para completar una plantilla competitiva para las tres competiciones. Seguramente lo que no esperaba el centrocampista es jugar tan pocos minutos con la blaugrana a estas alturas de octubre. Y claro, ayer se propagó el primer incendio.

En torno a las 20:00 saltaban los onces de Barcelona y Tottenham para verse las caras en Wembley. En la alineación inicial blaugrana no aparecía Arturo Vidal, de nuevo relegado al banquillo. Arthur le ganaba la tostada y comenzaba de inicio –el cual completaría un gran encuentro–. Aunque unas molestias de Busquets en el calentamiento le harían calentar en la previa para saltar de inicio, el de Sabadell se recuperaría y dejaría finalmente en el banco al chileno.

A falta de cuatro minutos para que concluyera el choque, Valverde le dio el relevo a Arthur e introdujo en el campo a Vidal. Tuvo en total ocho minutos con el tiempo de descuento añadido. Tiempo que al jugador le pareció insuficiente. Instantes después de la conclusión del partido, con la victoria blaugrana en el bolsillo, el chileno mostró sus sensaciones a través de Instagram. Colgó un stories en el que se podía ver un único emoticono: una cara de enfado bien encendida.

A estas horas, esa imagen sigue en el perfil del centrocampista, algo que refleja su enfado, seguramente, por la falta de oportunidades y minutos que está gozando en este arranque de temporada. Pero Vidal ha intentado rebajar ese mosqueo con otra instantánea que colgó anoche celebrando el triunfo culé: “Excelente triunfo equipo”. En ella se podía ver al chileno celebrando el 2-4 final de Messi junto a sus compañeros.

Valverde, disgustado con él

La situación no ha pasado desapercibida para Ernesto Valverde. El técnico blaugrana no está nada contento con la actitud de Vidal ante la falta de minutos que está viviendo en este arranque de la temporada, menos con la decisión de éste de mostrar su descontento a través de las redes sociales. Valverde ha demostrado no casarse con nadie en algo más de un año al frente del Barcelona. El chileno no será una excepción.

Hasta el momento, Vidal solo ha jugado nueve partidos con la elástica blaugrana en lo que va de temporada, tan solo dos han sido como titular. Suma poco más de 160 minutos en LaLiga en seis partidos –dos de inicio ante Athletic y Girona, y fue sustituido en ambos–. Además, saltó en los últimos instantes del encuentro de la Supercopa de España ante el Sevilla y en los dos choques de Champions League ante PSV y Tottenham Hotspur, no más de un cuarto de hora entre los tres choques.