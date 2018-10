El Barcelona se la juega en Wembley. Después de tres tropiezos consecutivos en Liga Santander, el conjunto culé se juega el orgullo y puede que Ernesto Valverde se juegue el puesto en uno de los estadios más importantes de Europa. Y justo en este estado de zozobra, emerge en el horizonte un Tottenham que está obligado a sacar los tres puntos para seguir soñando con el pase a octavos de final. Así que el morbo esta servido.

Porque el Barcelona, al igual que el cuadro inglés, tiene que ganar por lo civil o lo criminal. Un equipo grande siempre vive condenado a la excelencia y dos empates y una derrota de forma consecutiva son motivos suficiente como para dudar hasta de los andares. Por ello, la figura de Ernesto Valverde está puesta en duda o la defensa, como dijo Messi tras el partido ante el Athletic Club. Y es que en Barcelona al único que se venera hoy en día es al jugador argentino. Porque la historia lo dice: no Messi, no party.

Por ello, y después de descansar el pasado sábado ante que el partido le requirió, Leo Messi será el capitán y líder indiscutible de un Barcelona que llega a Wembley con las bajas de Umtiti y Sergi Roberto. Eso hará que Semedo y Lenglet entren en el once en defensa. Para conformar el resto del equipo, Valverde tendrá que elegir a Vidal o Arthur como acompañantes de Buquets y Rakitic. Arriba, todo hace indicar que Coutinho formará parte de la delantera y el sacrificado será Dembelé.

Plaga de bajas para Pochettino

Este duelo en Wembley será poca broma porque a parte de la buena plantilla que tiene el Tottenham o las excelentes dotes de mando de Pochettino, está la presencia de un Harry Kane que es uno de los mejores delanteros del mundo. Sin discusión. En los ocho partidos que ha disputado esta temporada lleva acumulados cinco goles y la débil defensa del conjunto culé será la que sufra a un delantero con hechuras que sigue estando en el foco del Real Madrid.

El delantero inglés se tendrá que multiplicar y ser omnipresente ante la plaga de bajas que han sacudido al equipo de Pochettino. En el último entrenamiento oficial antes del duelo no se entrenaron Vertonghen, Dembelé, Dele Alli, Aurier y Eriksen. Así que todo hace indicar que no podrán estar en el once del Tottenham donde Kane tendrá que asumir galones.

Este será uno de los principales peligros que tendrá que atacar un Barcelona que llega sin una sonrisa en la boca a Wembley. De Londres puede salir con la sensación de que lo sucedido la semana anterior es un simple accidente o con una depresión de órdago y con el despido de Valverde en el bolsillo. Esta noche lo comprobaremos. Lo único que ya se sabe es que estamos ante un partido de toma, pan y moja.