Tottenham – Barcelona: Horario y dónde ver el partido de Champions League

El Tottenham Hotspurs - Barcelona se disputa este miércoles, en la segunda jornada de la Champions League A las 21:00 horas, el conjunto catalán saltará al césped de Wembley buscando los tres puntos, con Valverde cuestionado

Se avecina partidazo en la UEFA Champions League. La segunda jornada del grupo B nos deja un igualado Tottenham Hotspurs – FC Barcelona. El conjunto catalán visita Wembley este miércoles, a las 21:00 horas (horario peninsular), con el objetivo de dar un golpe sobre la mesa, dar un paso de gigante de cara a la clasificación para octavos y solventar las dudas ante los de Pochettino.

Los azulgranas llegan al choque en una crisis de resultados tras los empates ante Girona y Athletic en casa y después de la derrota ante el Leganés. Con un juego poco convincente y una manifiesta dependencia de Messi, se presentan en Wembley en el peor momento posible. Con Valverde cuestionado tras los últimos resultados y la mala imagen del equipo, se hace necesaria la victoria en Liga de Campeones.

El objetivo principal de los culés este curso pasa por estar presente en la final de Madrid y llevarse su sexta Copa de Europa. Sin embargo, no llegan en un buen momento y pueden complicarse su futuro en la máxima competición de no vencer a los ingleses. El grupo es complicado y no dará respiro, por lo que cualquier tropiezo podría ser definitivo.

Para el duelo, Ernesto Valverde tendrá la difícil papeleta de no poder contar con dos de sus titulares. Sergi Roberto se lesionó en el choque contra el Athletic y no llegará al duelo en Wembley, por lo que el técnico tendrá que recomponer su defensa con Semedo. No podrá contar tampoco con Umtiti que, además de ser expulsado ante el PSV, podría ser baja durante varios meses por lesión.

Por su parte, los spurs llegan con una gran baja y varias dudas. Dele Alli no podrá estar ante el Barça, debido a una lesión muscular que le mantendrá cerca de un mes apartado de los terrenos de juego. Pero los problemas de Pochettino no terminan ahí. El argentino contará con las dudas de Vertonghen y Moussa Dembele, que fueron sustituidos en el último encuentro, ante el Huddersfield. Quien sí parece que reaparecerá será Hugo Lloris.

El partido se podrá ver por televisión a través de Orange y Movistar+, a través del canal Movistar Liga de Campeones desde las 21:00 horas. También a través de la web de OKDIARIO se podrá seguir en directo la retransmisión online del encuentro.