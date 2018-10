Pochettino: “Nunca entrenaría al Barça, hay valores en la vida que no se pueden comprar”

Mauricio Pochettino compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de la Champions League que medirá al Tottenham con el Barcelona. El técnico argentino descartó la posibilidad de entrenar en alguna ocasión al Barcelona, equipo rival del Espanyol, en el que completó buena parte de su carrera como jugador.

Relación con Valverde

“Tengo una muy buena relación con él. Fui difícil de entender y también de tomar como manager. Nos saludamos el pasado verano en Los Ángeles. Nuestros caminos se separaron en el momento que él llegó y me mostró la realidad. Me sacó de la burbuja de protección. Salir de eso me sirvió para prepárame para ser entrenador. Todo es cambiante y cuando se cierra una puerta se abre otra. Hemos de ser ser valientes ante los nuevos desafíos. Lo veo que me mido al entrenador la oportunidad de prepararme ser ahora técnico”.

Lloris, titular

“Jugará si no hay nada raro en las próximas horas”.

Estado de forma del Barcelona

“Cada vez que juegas a equipos con una dinámica, los buenos es que se pueda cambiar. El Barça, como los grandes equipo, cuando se meten en Champions, se le ve lo mejor. La motivación les beneficia”.

Confianza en el grupo

“Estamos en un periodo diferente. No puedo motivar a mi equipo de la misma manera. Quiero que mis jugadores disfruten, que se lo pasen bien viendo a Messi cerca y que sonrían siempre, ya que el fútbol no es lo más importante,

Evolución del Barcelona

“La evolución del equipo es evidente, pero estamos en una situación muy complicada. La realidad es muy diferente, ya que la competitividad es muy fuerte. Hay que ir día a día. Esta temporada es muy complicada, muy cargada de partidos y eso hace que sea complicado ganar títulos”.

Posibilidad de entrenar al Barça

“Mis lazos emocionales hacen que sea imposible entrenar al Barcelona. Mis lazos están en Barcelona, pero con el Espanyol. Hay valores en la vida que no se pueden comprar. No puedo cambiar mi sentimiento. Todo con el Espanyol es tan intenso que cuando te sientes identificado con un club o unos colores pasa eso. Además, tampoco sé si ellos me querrían”.

Encerrona a Messi

“La fórmula es sencilla y clara. Estar cerca cuando él intervenga en el juego. En el uno contra uno se va siempre, la idea es que tengan muchos apoyos. Si no te anticipas, él tiene la opción de poder conseguir frenarlo con un sacrificio enorme y estando muy concentrados”.

Opciones para la delantera

“Kane es capaz de todo y puede hacer lo mismo que cualquier jugador del Barça y el Madrid. Es uno de los mejores atacantes del mundo”.

Posibilidad de 4-4-2 en el Barça

“Es una de las posibilidades que valoramos. Es una opción que salgan con 4-4-2 y con Vidal. Con Valverde lo que decida valdrá. Tiene grandes jugadores y que juegan a un gran nivel. Los nombres lo hace un rival temible y que tengan un gran rendimiento. Somos profesionales. Entra dentro de lo estipulado”.