Inda: “Hay un divorcio total entre Messi y Piqué”

Piqué ‘obligó’ a Messi a dar la cara ante la prensa tras la pifia ante el Athletic Según Piqué, Leo siempre se tapa en las derrotas (no suele hablar en España) y a él siempre le tocaba dar la cara

Tres jornadas consecutivas lleva sin ganar el Barcelona en Liga. No termina de carburar el equipo dirigido por Valverde, que por contra sigue siendo líder del campeonato doméstico junto al Real Madrid. Un primer puesto que no esconde las dificultades y los problemas que está teniendo el equipo azulgrana para superar a sus rivales. Empató ante el Girona, cayó en Butarque frente al Leganés y no pasó del empate ante el Athletic este sábado. Tercer traspiés consecutivo, y esta vez salió a dar la cara Leo Messi, algo totalmente inusual.

Y esto sucedió porque Piqué le ‘obligó’.”Hay un divorcio total entre Messi y Piqué. El central le echa en cara que no salga a dar la cara cuando vienen mal dadas y dice que sólo habla cuando está con Argentina. Messi se la devolvió diciendo que les meten goles y que atrás son un coladero. Existe una fractura entre los dos pesos pesados del vestuario brutal”, informó en exclusiva Eduardo Inda en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones.

“En el Barça hay un cabreo tremendo con Piqué porque piensan que se dedica más a los negocios, lo que genera un enfado supino a la directiva”, recordó el director de OKDIARIO.

El argentino es el primer capitán del equipo y por regla general no atiende a la prensa en España, aunque este sábado tuvo que hacerlo. Se puso enfrente de las cámaras y los micrófonos, analizó el empate y la situación del Barça, que no termina de arrancar.

Y es que Messi, que suele conceder entrevistas en su país y pasa por zona mixta habitualmente, no está demasiado acostumbrado a hablar en nuestro país, y menos tras resultados negativos en los que las preguntas suelen ser más punzantes. Pero este sábado cambió la cosa. Piqué, que también es uno de los tres capitanes este curso, pidió al ’10’ que fuera él quien atendiera a los medios de comunicación, y así lo hizo.

“Veníamos de una temporada en la que era muy difícil meternos goles y ahora, a la mínima, nos meten con facilidad. Trataremos de mejorar. Tenemos que hacernos fuertes defensivamente. No puede ser que recibamos goles todos los partidos. Tenemos una plantilla como para poder ser un gran equipo, un conjunto fuerte que no tenga que depender de nadie. El equipo tiene jugadores de sobra como para depender de un jugador”, dijo el argentino, ‘obligado’ a dar la cara.