El Barcelona afirma que hay “plena confianza” en Valverde

El CEO del Barcelona, Óscar Grau, confirmó la confianza de la entidad azulgrana en el técnico del primer equipo, Ernesto Valverde. El Barça se encuentra inmerso en una mala racha de resultados, pero el directivo aseguró que se confía en él, durante su comparecencia para hablar del cierre del presupuesto económico del club. “Hay confianza plena en Valverde y la temporada es muy larga. Tenemos confianza en que se consigan los objetivos”, aseguró.

Si Valverde lo solicita, el Barcelona podría salir al mercado de invierno de fichajes. “Este presupuesto no contempla ningún fichaje de jugador en enero pero sí el seguimiento mensual. Si se hace alguna solicitud desde la parte técnica, lo miraríamos con cariño. No cerramos las puertas”, afirmó Grau.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, desveló en El Chiringuito de Jugones que en el equipo culé se estaban planteando la destitución del técnico si los malos resultados continuaban frente a Tottenham y Valencia. El Barça, a través de su CEO, salió a apagar el fuego tras esta información.

La continuidad de Messi está asegurada, tal y como afirmó el directivo culé. “Tenemos al mejor jugador y me siento orgulloso como culé de ello. Leo lleva toda la vida aquí y quiero que se retire de por vida. Él se siente aquí en casa y es un binomio difícil de disociar aunque haya mucha gente que lo quiera hacer”.

El Barcelona es partidario de jugar en Estados Unidos, pero Grau reconoció que es algo que queda en manos de la Liga. “En este presupuesto no está contemplado jugar en Estados Unidos. Jugar allí es bueno para la marca LaLiga y la marca Barça para generar patrocinadores. Pensamos que es bueno para todos, pero eso lo está liderando LaLiga. Nosotros estamos a su disposición pero pensamos que es bueno. Para dar a conocer la marca, es bueno. Si el proyecto tira adelante, el Barça se sumará. Si no, no pasa nada”.

Grau se mostró confiado a la hora de que el Barcelona encuentre el apellido para el Camp Nou, en forma de patrocinador. “El club lo está deseando desde hace tiempo y lo intentaremos presentar antes de final de temporada. Otros clubes están en una situación similar. El Madrid está buscando patrocinador también. Y otros clubes. No es fácil pero yo soy optimista. Incluye el Palau, os nuevos espacios que habrá y eso da un valor añadido a ese apellido, pero son negociaciones largas”.