Bartomeu descarta el fichaje de Pogba y abre las puertas del Barcelona a Guardiola

Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, habló sobre la actualidad del Barcelona en una entrevista concedida a 'The Times' Descartó el fichaje de Pogba y abrió las puertas del club a Guardiola porque "es un genio"

Josep María Bartomeu ha concedido una entrevista al diario inglés The Times donde ha hecho un repaso a la actualidad del Barcelona y ha dejado frases interesantes. El máximo mandatario culé ha descartado el fichaje de Pogba y además ha dejado claro que Messi se retirará en el club a la vez que ha abierto las puertas del club a Guardiola.

El fichaje de Pogba

“Sólo son rumores. Cuando un club no quiere vender, no vende. Y creo que Pogba seguirá mucho tiempo allí porque los grandes equipos como el Manchester United siempre quieren mantener a sus jugadores. El negocio ya no es vender jugadores y ganar dinero. No me gusta hablar de los jugadores de otros equipos”.

El regreso de Guardiola

“Es un genio y tendrá siempre abiertas las puertas de este club. Ya le ofrecimos este puesto cuando nos dijo que se quería ir. Su regreso al Barcelona sería una gran noticia. Leí que le gustaría en un futuro hacerse cargo de La Masia, me parece perfecto.”.

Messi, un hombre de club

“Espero que acabe su carrera en el Barcelona. Él no quiere irse y nuestro proyecto es el de convertirle en un hombre de club y poner a su lado a los mejores jugadores posibles”.

Partido en Miami

“Creo que es bueno para todos los equipos de LaLiga”.