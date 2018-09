Suárez: “No podemos depender de que Messi solucione las cosas”

Luis Suárez analizó el empate del Barcelona ante el Athletic en el Camp Nou. El delantero azulgrana fue claro y asegura que se han dejado dos puntos en este partido. “Jugando de local siempre se pierden dos puntos. Hicimos todo lo posible para llevarnos los tres puntos, pero no se dio la circunstancia. Fue una injusticia porque en la primera parte llegaron una vez a puerta y marcaron. Tuvimos ocasiones para convertir”, dijo en los micrófonos de BeIN LaLiga.

Los pupilos de Valverde mejoraron considerablemente con la entrada de Messi y Busquets en el segundo tiempo, especialmente con la del argentino. Sin embargo, Suárez reconoce que eso no puede ser así: “Es el mejor del mundo, pero no podemos depender de que entre Messi a solucionar las cosas. Muchos jugadores estamos aquí por méritos propios. No depende de que entren Leo o Busi, podíamos haber ganado el partido antes de entrar ellos al campo”.

Este empate cierra la semana negra del conjunto catalán, después de empatar ante el Girona en la jornada cinco y perder en Leganés el pasado miércoles. “Obviamente te deja cierta precaución por los resultados y actitud. Ahora debemos hacer autocrítica y reflexionar. Somos suficientemente profesionales y tenemos que asumir las responsabilidades”, concluyó.