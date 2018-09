Messi: “Tenemos que mejorar en defensa, porque a la mínima nos marcan”

Leo Messi dio la cara tras el empate ante el Athletic. El argentino no suele conceder muchas entrevistas y menos después de los partidos, sólo en ocasiones especiales. Y hoy era una de ellas. El equipo atraviesa por su peor momento de la temporada tras su último tropiezo y el capitán azulgrana, que revolucionó el choque cuando entró, tomó la decisión de analizar el encuentro en los micrófonos de BeIN LaLiga.

“Veo que hicimos un partido para poder ganar. En el primer tiempo tuvimos ocasiones claras para ponernos en ventaja y nos fuimos 0-1 y se complicaron mucho la cosas. Tuvimos muchas situaciones y podíamos haber ganado, es una pena por el resultado y el del otro día, pero esto recién empieza. Hay que seguir, mirar adelante, pensar en el miércoles que tenemos un partido duro en el que nos jugamos mucho para la clasificación porque es un grupo complicado. Tenemos que mejorar muchas cosas pero con tranquilidad que esto recién empieza”, dijo.

El argentino pide calma porque esto no ha hecho más que empezar: “No, ansiedad no porque esto recién empieza. Tenemos bronca por los dos últimos resultados. No esperábamos lo de Leganés y hoy también tuvimos opciones para poder ganarlos. Creamos situaciones para poder ganarlo y no pudimos hacerlo. No puede. Era muy difícil hacer gol y a la mínima nos convierten, cuando el año pasado no nos hacían goles. Somos conscientes de que tenemos que mejorar muchas cosas y que tenemos que ser más fuertes en lo defensivo que es lo más importante. No puede ser que nos metan goles en todos los partidos”.

Previamente, al acabar el choque, Luis Suárez se había mostrado muy crítico con sus compañeros porque no pueden depender tanto del 10. Messi también opina como el uruguayo y cree que el Barça tiene “plantilla y jugadores para ser un gran equipo, un conjunto y no depender de nadie. Así fue siempre y tenemos jugadores de sobra como para tener que depender de un jugador. Es una lástima los últimos resultados pero hay que estar tranquilos porque esto es muy largo y queda mucho”.