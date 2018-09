En directo: Barcelona – Athletic, gol de De Marcos (0-1)

Sigue en directo el partido de hoy entre Barcelona y Athletic de la Liga Santander De Marcos adelantó al Athletic rematando un balón en el segundo palo El Athletic también perdió su último partido con una contundente derrota por 0-3 contra el Villarreal

Minuto 44. ¡Casi empata Coutinho! Jugada muy parecida a la del gol del Athletic. La pone Suárez al área, donde entra solo el brasileño y remata en plancha de cabeza, pero su remate lo atrapa Unai.Minuto 41. Centro de Susaeta desde la izquierda tras una recuperación en la zona de tres cuartos del Athletic y De Marcos que entra solísimo al área, ganándole la espalda a la defensa, y el lateral del Athletic que bate a Ter Stegen. Se adelantan los visitantes, se adelantan los leones en el Camp Nou.Minuto 41. Reclama falta el Barça de Dembelé y fuera de juego de De Marcos. Consulta el árbitro el VAR, pero Piqué habilita con su pierna al jugador del Athletic. Minuto 41. ¡¡GOOOOOOOOOL DEL ATHLETIIIIIIC!! ¡GOOOOOOOOL DE DE MARCOS! Barcelona 0-1 Athletic.Minuto 38. ¡La tuvo de nuevo Suárez! Pero aparece Unai de nuevo para mandar a córner.Minuto 33. Lo probaba Rakitic desde fuera del área. Se marchó muy desviado el disparo.

Minuto 30. Primera media hora de juego en el Camp Nou. Sigue el Barcelona 0-0 Athletic. Exceptuando alguna ocasión aislada, pocas oportunidades de romper el empate inicial. El Barça domina, pero la gran labor defensiva rojiblanca, con marcajes al hombre, hace que la pelota no entre en los dominios de Unai Simón.Minuto 26. ¡Paradón de Unai Simón! La rompió Suárez, que estaba solo, pero se estrelló con el portero del Athletic.Minuto 22. No puede Íñigo Martínez. Se tira al suelo y tiene que abandonar el terreno de juego. Preparado para entrar Nolaskoain.Minuto 18. Minutos de mucho toque en el medio campo del Barça pero con cero profundidad. De momento, más insistente el Athletic, que ha tenido dos muy claras de Iñaki Williams.Minuto 17. ¡De nuevo Williams! Pase en profundidad, se marcha de Ter Stegen pero se le fue larga y llegó la defensa para achicar.

Minuto 15. Calienta Nolaskoain en el Athletic. Parece que tiene problemas Íñigo Martínez y es probable que no pueda continuar.Minuto 13. Es ahora Raúl García quien lo intenta también desde lejos, palmea Ter Stegen para mandar a córner.Minuto 12. ¡Qué oportunidad para Williams! A la carrera el 9 del Athletic se quedó solo delante de Ter Stegen y trató de batirle con una vaselina que se marchó fuera.Minuto 7. ¡Ojo Suáreeeez! Lanzamiento de falta desde su casa y en ausencia de Messi asumió el disparo. Se marchó rozando el palo. Minuto 5. Presiona muy arriba el Athletic, dejando mucho espacio a su espalda.

Minuto 3. Queda ahora el propio Coutinho tendido en el suelo. Se levanta sin problemas.Minuto 2. Primera oportunidad para el Barça. Se marchaba Coutinho en velocidad y pedía penalti de Dani García. Jaime Latre dice que no hay nada.Minuto 1. ¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL CAMP NOU! Pone el balón en movimiento el Athletic. Barcelona 0-0 Athletic.Saltan los 22 protagonistas al terreno de juego. En breves minutos arranca este partidazo entre Barcelona y Athletic.A falta de escasos minutos para que de comienzo el FC Barcelona - Athletic, ambos conjuntos ya se han retirado del terreno de juego hacia los vestuarios. a las 16:15 comienza el partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga Santander.

El Athletic, por su parte, llega al encuentro con 6 puntos, a dos del descenso pero con un partido menos. No ganan desde la primera jornada, en la que se impusieron al Leganés. Después, tres empates y una dolorosa derrota ante el Villarreal. Para el duelo, Berizzo ha reforzado defensivamente el flanco izquierdo. Para ello ha quitado a Muniain y ha adelantado a Yuri, metiendo a Balenziaga en el lateral.La noticia del día: NO JUEGA MESSI. El Barça rota antes de la visita a Londres, donde se medirán al Tottenham de Mauricio Pochettino. Tampoco jugará Busquets, ni Umtiti, que está lesionado. El partido, correspondiente a la jornada 7 de LaLiga pone de manifiesto las necesidades del Barcelona, que llega con 13 puntos, después de empatar ante el Girona y perder en Leganés.¡Saltan los jugadores del Athletic a calentar sobre el césped del Camp Nou!Eduardo Berizzo también ha elegido. Estos son los once jugadores con los que va el Athletic: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Balenziaga; Beñat, Dani García; Susaeta, Raúl García, Yuri; y Williams.Sin más dilación, vamos ya con las alineaciones. El FC Barcelona sale con: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Sergi Roberto, Arturo Vidal; Coutinho, Dembelé y Luis Suárez.

¡Saludos y bienvenidos a la retransmisión en directo del partido entre el FC Barcelona y el Athletic Club! Un clásico de nuestro fútbol que se disputa hoy en el Camp Nou y en que dos hombres de vital importancia en el conjunto catalán no estarán. Busquets y, sorprendentemente, Leo Messi presenciarán el comienzo del encuentro desde el banquillo. Las necesidades se hacen notar. El Athletic llega a esta jornada 7 más cerca del descenso que de las plazas europeas, tras su derrota frente al Villarreal por 0-3 en San Mamés y con un partido menos tras la suspensión del encuentro contra el Rayo Vallecano. Mientras que el Barça llega de empatar ante el Girona y perder en Butarque frente al Leganés. Los malos resultados no han condicionado a Valverde, que tendrá un partido difícil ante el Tottenham la próxima semana, por lo que da una vuelta al once. Berizzo también rotará en busca de unos puntos que empiezan a ser muy necesarios para el conjunto rojiblanco.