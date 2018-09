Piqué está bajo sospecha

En la directiva creen que Piqué está más preocupado por sus negocios que por el fútbol Sus errores defensivos le han costado puntos al Barcelona en este inicio de Liga

Gerard Piqué está señalado. Siempre ha sido un jugador controvertido y, en cierto modo, polémico. Pero sus grandes actuaciones sobre el terreno de juego difuminaban esos asuntos extradeportivos que suelen rodearle. Ahora, el central catalán pasa por un muy mal momento individual y está costando puntos a su equipo en el arranque liguero, por lo que las cosas cambian. El zaguero lleva dos partidos consecutivos horribles, ante el Girona frente al Leganés, y en Can Barça están molestos con él.

Ha sido una semana negra para Piqué, que ha cometido errores muy graves. Ante el Girona, el Barcelona no pudo pasar del empate en el Camp Nou, y buena parte de culpa fue suya. Estuvo falto de contundencia, reflejos y velocidad en las jugadas de los dos goles del Girona, ambos de Stuani, aunque finalmente marcó el tanto del empate (2-2). Un gol que no tapa la inseguridad que transmitió durante el encuentro y que volvió a mostrar frente al Leganés este miércoles.

El conjunto pepinero dio la sorpresa en Butarque. El colista venció al líder con una remontada épica en la que también fue protagonista Piqué. El segundo gol de los madrileños, obra de Óscar Rodríguez, llegó tras un fallo grosero del zaguero catalán. En una internada de En-Nesyri, Piqué cortó el balón y se confió, dejándosela muerta al canterano del Real Madrid para que fusilara por alto a Ter Stegen.

En definitiva, errores importantes y un mal momento de forma que si se tratara de cualquier otro jugador no tendría tanta importancia, pero en la cúpula del Camp Nou están cada vez más molestos porque ven al jugador con la cabeza en sus negocios, en sus torneos de tenis y demás asuntos que no tienen nada que ver con el fútbol. Tienen la sensación de que no está centrado en el Barcelona y que lo está pagando con errores de bulto que están costando puntos al equipo en este arranque liguero.