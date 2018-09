Busquets: “Hoy no hay excusas”

Sergio Busquets atendió a los medios de comunicación tras la derrota del Barcelona ante el Leganés. Los azulgranas se vieron sorprendidos por un equipo madrileño que dio la sorpresa para ganar su primer encuentro de la temporada.

Sin excusas

“Hoy no hay excusas, el empate del otro día fue diferente por la expulsión de Lenglet, pero esta vez no hay excusa. Tenemos que intentar encajar menos goles y ser más sólidos. Hoy no se pierde la Liga, pero podemos echar de menos estos tres puntos al final de temporada”.

Los detalles

“Los pequeños detalles nos quitan puntos y tenemos que trabajar más para intentar mejorar porque los equipos importantes son los más sólidos y nosotros no lo estamos siendo”.

Mal juego

“Cuando mejor juegas tiene más posibilidades de ganar, pero nosotros no supimos sentenciar tras el 0-1 y ellos han aprovechado sus ocasiones.¿En 68 segundos? El tiempo que haya pasado entre los dos goles no me preocupa, me preocupa encajar goles”.

Fallo de Piqué

“Somos un equipo, ganamos y perdemos todos. Hay que hacer una valoración de todo el equipo, no individualmente”.