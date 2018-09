Valverde: “¿El The Best? Para nosotros Leo es el mejor”

Ernesto Valverde analizó el duelo que enfrentará al Barcelona ante el Leganés También dio su punto de vista sobre el premio The Best

Ernesto Valverde atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo que enfrentará el miércoles al Barcelona y al Leganés en Butarque. El entrenador azulgrana repasó la actualidad de su equipo y dio su opinión sobre el premio The Best que ha conquistado Luka Modric.

“Cada uno tendrá su opinión. Yo tengo la mía. Creo que tampoco es momento de comparar jugadores. Para nosotros Leo es el mejor. No tengo nada que decir. Modric es un gran jugador que ha hecho un gran año”, aseguró el técnico.

“Hace año no había tantos premios ni tanta prensa. Ahora todo se magnifica. Hay muchos premios, muchas galas porque cada gala es un auto homenaje al que lo organiza y puede juntar a estrellas del fútbol y, al final, eso se vende. Además, la polémica tiene su vidilla y su venta, no lo vamos a negar. Yo lo achaco a todo eso. Hay ruido excesivo, pero al final es donde estamos metidos. Esto es un deporte, pero cada vez es más un ‘business’ para todos”, añadió.

Por otro lado, analizó el duelo ante la escuadra madrileña: “Lo cierto es que los equipos de Pelegrino están siempre ordenados. Parten de una situación de orden táctico y, a partir de ahí, depende de cómo te muevas tú, te pueden sorprender a la contra o en segundas jugadas. Este año tira la presión alta en determinados momentos. Juegan con entusiasmo, en casa sobre todo. Creo que va a ser un partido duro porque siempre lo son en Butarque. Es difícil por el ímpetu con el que juegan, jugar en este campo. Se trata de competir y traernos los puntos”.

Valverde también habló sobre una semana en la que podía ganar nueve puntos, pero su traspié frente en el Camp Nou alteró sus planes: “El planteamiento que teníamos antes del Girona era ganar los tres. El de Girona no pudo ser. El planteamiento es ganar el que viene, que lo que ya pensábamos antes. En cuanto a los jugadores, el planteamiento es parecido. Tenemos jugadores para afrontar tantos partidos juntos“.

El entrenador también habló el no saludo de Messi a Gil Manzano. “No estoy pendiente de esas cosas. Cada uno, en función de cómo van los partidos… Es una anécdota y nada que yo pueda responder. De todas formas, no se expulsa a nadie por no dar la mano a alguien”, explicó.

El VAR

Por otro lado, analizó la sanción de Lenglet y la actuación del VAR. “Tenemos nuestro punto de vista y por eso hemos recurrido. Ya veremos qué ocurre. Es verdad que estamos en los períodos iniciales del VAR y estas cosas tienden a irse ajustando con el tiempo. Creo que la polémica se reducirá en cosas gordas, pero en cosas de estas, no sabemos muy bien si le da una patada, el codo en la cara, la cara en el codo… no quisiera abundar más en esto porque no deja de ser un lance del partido“, explicó sobre la sanción del central francés.

“En el fondo todos queremos la tecnología para que nos ayude en el juego y el fútbol sea más justo. Sobre todo en situaciones clarísimas, como que el balón atraviese la línea de portería. Quería ver la incidencia que tenía en el ritmo de juego. Ahora mismo se está ajustando todo. El VAR tiene partes que me gustan más, porque da una segunda visión en cuestiones decisivas, y otra parte en la que no lo veo tan claro. No sé cómo decirlo. ¿Qué importancia tiene la jugada de la expulsión y por qué no tiene importancia una falta en la frontal que no se pita? El otro día la Real nos mete con una falta en el centro del campo que no era. Me parece que el VAR está para cubrir las grandes polémicas, pero la incidencia de otras jugadas en el partido es la misma. No termino de ver clara esa diferencia. Hay un punto más de justicia y parece que los partidos no se están alargando tanto”, comentó sobre el VAR.

Valverde también tuvo unas palabras para un Isco que ha pasado por el quirófano: “Que se recupere pronto es lo que queremos. El Clásico de finales de octubre… todavía queda mucho. No le deseamos mal a nadie. Que se recupere y juegue cuanto antes”.