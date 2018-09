Leganés – Barcelona: Horario y dónde ver el partido de La Liga Santander

El Leganés - Barcelona se jugará este miércoles a las 20 horas en el estadio Municipal de Butarque

El Leganés – Barcelona, partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga Santander, se disputará este martes a las 20 horas en el estadio Municipal de Butarque. El duelo estará arbitrado por Undiano Mallenco, un colegiado con el que los azulgrana tienen un balance de 33 victorias, 14 empates y siete derrotas, mientras que el cuadro pepinero ha ganado uno y perdido otro.

Curiosamente la derrota de los de Pellegrino con el colegiado navarro tuvo lugar la pasada temporada en Butarque, frente al mismo rival al que se verán las caras este miércoles, el Barcelona de Valverde. Aquel día, el equipo, entonces dirigido por Asier Garitano cayó derrotado por 0-3 con goles de Suárez, por partida doble, y Paulinho en los instantes finales del encuentro.

La campaña no ha arrancado nada bien para los pupilos del técnico argentino, puesto que tan sólo han conseguido sumar un punto en las cinco jornadas de Liga. El triunfo se antoja algo complicado, pero los tres puntos les podría permitir salir del descenso además de darles la motivación necesaria para empezar a despertar en la competición nacional antes de que sea demasiado tarde.

Para ello Pellegrino planea alinear un once que salga en busca de intentar dar la campanada ante el líder de la Liga Santander. Por su parte, el Txingurri planea hacer rotaciones para dar descanso a algunos de los pesos pesados del equipo. Jugadores como Rafinha podrían regresar al once tras su última presencia en Anoeta. Aunque esa podría no ser la única novedad del once de Valverde.

El duelo entre azulgranas y pepineros se podrá seguir por televisión a través del canal de BeIN LaLiga, disponible en Movistar+ y Orange, a partir de las 20 horas. También se podrá seguir a través de la retransmisión en directo en la web de OKDIARIO, con el minuto a minuto del encuentro.