El Barça ya se ha dado cuenta: sin VAR vivía mejor

El Barça ha pasado de pedir con urgencia el VAR a rechazar el videoarbitraje tras la primera vez en la que le expulsaron a un jugador

El Barcelona ya no quiere el VAR. Tras la primera ocasión en la que el videoarbitraje ‘cazó’ a uno de sus jugadores, con la expulsión de Lenglet ante el Girona, los culés ya protestan contra la implantación de la tecnología en el fútbol, aquello que pedían con urgencia hace tan solo unos meses.

Tras el empate en el derbi catalán, en el que el Barça perdió los dos primeros puntos, lejos de hacer autocrítica y aceptar la clara expulsión de Lenglet, que sacó el codo ante Pere Pons, directivos, entrenador y jugadores del equipo azulgrana ‘rajaron’ contra el VAR, ese invento que solicitaban cuando les perjudicaban, pocas veces, en los últimos años.

“Estaría bien que el VAR se usara de una manera correcta y fuera el mismo criterio para todos los equipos”, protestó Busquets tras el partido. “Discrepo con el VAR y pienso que no hubo expulsión. No hubo agresión”, añadió Ernesto Valverde, al que no le importó que el árbitro ahora pueda ver las imágenes por televisión. Aún con VAR se quejaron de ello.

Pese a que este año el VAR les salvó de un empate en Valladolid en la segunda jornada (allí el videoarbitraje anuló un gol del conjunto pucelano en el último minuto), es ahora, en el primer partido en el que le perjudica, cuando el Barça sospecha, casualmente, de la tecnología.

Cuando el Barça pedía el VAR “de inmediato”

Sin embargo, estas críticas al VAR llegan desde uno de los clubes que más lo pidió en los últimos años. El Barça fue el equipo que pidió una y otra vez la implantación del videoarbitraje para, según sus palabras, “ayudar a los árbitros”. Josep Vives, portavoz de la junta directiva del Barcelona, pidió “de inmediato” la implantación del VAR y “cuanto antes mejor”. Fue cuando al Barça no le dieron un gol fantasma en el Benito Villamarín en enero de 2017.

En una circunstancia similar, cuando no dieron un gol legal a Leo Messi en Mestalla, Valverde también levantó la voz para pedir el VAR. “Es un absurdo que en la última fila vean gol y el árbitro abajo no”, dijo entonces el entrenador del Barcelona, que añadió que “teniendo la tecnología y estando en otras ligas, me parece un absurdo que no exista aquí”.

El Barça, entonces, argumentaba que pedía la tecnología en la liga española “para que situaciones objetivas no se repitan y ayuden al fútbol y al arbitraje”. En cuanto hubo una jugada que les fue en contra, como la expulsión de Lenglet en el que sacó claramente el codo a Pere Pons, el Barça se quejó. VAR sí… hasta que me perjudica.