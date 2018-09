Valverde y Busquets lloran por el VAR

En el Barcelona no ha gustado mucho la inclusión del VAR en la Liga Santander. Lenglet fue expulsado contra el Girona, después de que el colegiado visionara las imágenes de su choque con Pere Pons e interpretara que sacaba el codo de manera intencionada por lo que le mostró la cartulina roja. Esa acción no gustó nada en el conjunto azulgrana, como demuestran los lloros de Valverde y Sergio Busquets tras el encuentro.

El centrocampista fue el primero en mostrar su descontento por la decisión tomada por Gil Manzano, en contra de los intereses de su equipo. “Contacto hay, pero el balón está en el suelo. No hay agresión. Es más, el jugador del Girona se disculpa a Lenglet. El criterio debería ser igual para todos”, dijo sobre la expulsión.

En cuanto al VAR, el internacional español lanzó un dardo contra la herramienta al considerar que la agresión de su compañero no era merecedora de expulsión: “Lenglet hace un movimiento natural, estaría bien que el VAR se usara de una manera correcta y fuera el mismo criterio para todos los equipos”.

Por su parte, Valverde cree que dicha acción fue clave y les condicionó el resto del partido. “La expulsión marcó el partido. Hasta ese momento lo teníamos controlado. Luego nos empataron antes del descanso y nos tocó remontar. El equipo se fajó”. El Txingurri, quien reconoce que no ha visto la jugada repetida, se excusa diciendo que el jugador del Girona le pidió perdón y que el codazo no es agresión.

“No la pude ver, pero me da igual. Hubo un encontronazo, pero es la primera vez que un jugador pide perdón y el resto se disculpa. Discrepo con el VAR y pienso que no hubo expulsión. No hubo agresión. Creí además que iba a revisar si hubo patada a Lenglet”, explicó el preparador del cuadro catalán en sala de prensa tras el derbi.