Messi también se borra del The Best por “asuntos familiares”

Leo Messi no acudirá a la gala de los premios The Best, según ha anunciado la Cadena SER. El argentino tenía previsto estar en la gala organizada por la FIFA pese a no estar nominado a mejor jugador –galardón al que optan Modric, Salah y Cristiano–, pero finalmente no viajará a Londres este lunes debido a un problema personal.

Así pues, el Barcelona no tendrá ningún representante en la gala de los premios The Best por segundo año consecutivo. La estrella del cuadro que dirige Ernesto Valverde había confirmado su presencia en la gala con la intención de dar ejemplo, después de que Cristiano se borrara de la gala de la UEFA donde Modric fue coronado como mejor jugador.

Sin embargo, Leo ha tenido que dar marcha atrás a su decisión por un problema personal. El argentino, que no está nominado al The Best, opta al Premio Puskas a mejor gol del año por su tanto ante Nigeria en la fase de grupos del Mundial de Rusia, donde Argentina terminó cayendo en octavos de final frente a la campeona Francia.

Será la primera vez en la historia que los dos grandes cracks del fútbol mundial no estén en la gala que premia al mejor jugador de la pasada temporada. Ni Cristiano ni Messi pasarán por la alfombra roja de la FIFA, un hecho insólito. El mal año del cuadro azulgrana ha provocado que, tras la ausencia de Messi, se queden sin representantes en esta tercera edición de los premios The Best.