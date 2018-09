El VAR ‘caza’ al Barça: Lenglet, expulsado por dar un codazo

Lenglet, central del Barcelona, fue expulsado ante el Girona tras dar un codazo a Pere Pons y ser 'cazado' por el VAR

El VAR comienza a castigar las acciones antideportivas del Barcelona. El videoarbitraje, gran novedad este año en la Liga española, ‘cazó’ a Lenglet en el Barcelona – Girona. Cuando el Barça ganaba por 1-0 en el derbi catalán, el central francés sacó el codo en una acción con Pere Pons y Gil Manzano le acabó expulsando.

El colegiado extremeño tuvo que revisar el VAR para expulsar a Lenglet, que intentó despejar un balón y a su vez sacó el codo golpeando en el rival, interpretando el árbitro, tras ver las imágenes de televisión, que era agresión. Gil Manzano expulsó a Lenglet y el Barça se quedó con 10 jugadores a la media hora de juego, circunstancia que aprovechó el Girona, que minutos después logró empatar en el Camp Nou con gol de Stuani.

Esta roja a Lenglet es la primera expulsión del Barcelona en Liga este año (a Umtiti le expulsaron el pasado martes en Champions, competición sin VAR) y la tercera en los últimos tres años. Es la primera en la época del videoarbitraje, que no dejará pasar ninguna acción más. El equipo catalán solo ha sufrido tres expulsiones en estas tres últimas temporadas: dos a Sergi Roberto, el pasado año, y esta de Lenglet.

Los jugadores del Barcelona, con Piqué a la cabeza, se quejaron amargamente a Gil Manzano por la expulsión de Lenglet pero el trencilla no cambió de decisión. Él al principio no sacó la roja, pero desde la sala del videoarbitraje le comunicaron que podría haber expulsión (una cartulina roja directa es uno de los cuatro supuestos en los que se puede aplicar el VAR, no así si es doble amarilla) y el extremeño se fue hacía la televisión que está en la banda. Tras ver las imágenes decidió que era roja.

El Barcelona, por tanto, se encontró en este derbi catalán con una situación muy novedosa para ellos, ya que jugar con 10 jugadores no es normal en el equipo catalán, acostumbrado a no sufrir expulsiones en los últimos años.