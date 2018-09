Bartomeu: “Rosell no debería estar en prisión”

Bartomeu analizó la actualidad del Barcelona en una entrevista realizada en Onda Cero

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, analizó la actualidad del conjunto azulgrana en ‘El Transistor’ de Onda Cero. El máximo mandatario azulgrana habló del partido que se podría disputar en Estados Unidos ante el Girona, de Messi, de Cristiano Ronaldo y de otros temas.

Pocas apariciones

“He aparecido poco desde 2015 y a veces sí puede ser un problema pero nos gusta que hablen los jugadores y entrenador que son los protagonistas y nosotros dirigimos el club”.

Leo Messi

“Messi está muy bien aquí. Está encantado y con ganas de seguir triunfando en el Barça. Messi ha dado un cambio, ha decidido coger la batuta de capitán, asumir esa responsabilidad en el equipo”.

Premio The Best

“Messi está en otra categoría, normal que no esté en el premio The Best. Él juega otro campeonato. Es el mejor del mundo. Debería ganarlo cada día, cada año. Si no lo han considerado este año es porque deben considerar que está fuera de concurso. Hizo una temporada increíble con el Barça”.

Marcha de Cristiano

“La Juve ha mejorado con Cristiano. Si antes era favorito, ahora con él lo es aún más. Han subido sus acciones porque Cristiano significa lo que significa. Si me pongo el gorro de la Liga nos interesa que estén los mejores futbolistas”.

Champions o Liga

“El objetivo número uno siempre es la Liga como club. Nuestro presupuesto económico plantea ganar la Liga, llegar a la final de la Copa y a cuartos de la Champions. El objetivo deportivo es el triplete”.

Partido en Estados Unidos

“No lo sé, no lo decido yo. LaLiga nos propuso y nos pareció una buena idea y me gusta. Tenemos la obligación de promocionar LaLiga y hay que acercarse a nuevos aficionados. Estamos compitiendo con la Premier. Un partido fuera nos ayudaría. Si nos autorizan lo haremos y si no nos autorizan, no lo haremos”.

Política y deporte

“Yo ese tema no lo veo. Es como si dijéramos que todos los partidos del Barça están politizados. Nos debemos a nuestros socios y aficionados. Luego nuestros que se manifiesten como quieran, libertad de expresión”.

Eliminación en Roma

“Nos veíamos casi en semifinales de Champions y fue un batacazo. Lo importante fue como se levantó el equipo para ganar la Liga y la Copa. No supimos competir con la Roma. Es una experiencia para esta temporada. La relación con el entrenador es muy buena. Todos vivimos el fútbol con pasión y aquella noche de la Roma lo queríamos romper todo, pero después hay que analizarlo todo fríamente”.

Despedida de Navarro

“Nos gustaría que jugase eternamente. Ha ganado tanto que ya es historia y una leyenda del baloncesto azulgrana. Seguirá ayudándonos con su conocimiento y experiencia en el baloncesto blaugrana. Y próximamente comenzarán actos de homenaje como la retirada de la camiseta”.

Jordi Alba y la Selección

“Es una decisión de Luis Enrique. Ya irá, seguro. Es un gran jugador y es uno de los mejores del mundo. Creo que irá a la selección. Conozco a Luis Enrique y él sabe lo que quiere hacer y como quiere llevar la selección”.

Tema Abidal

“No le damos ninguna credibilidad a las acusaciones por el tema de Abidal. Rosell está en prisión de manera injustificada antes de ser juzgado. Cuando fue el trasplante yo era vicepresidente y lo viví de cerca. Estuvo hecho de manera impecable. No tenemos ningún problema”.

Rosell

“Sandro Rosell no debería estar en prisión. Otros con sus cargos están fuera y a él se le está tratando de forma injusta. Quiero denunciarlo desde aquí”.

Piqué

“Lo del carnet pertenece a su ámbito privado. El tema del documental hablamos con Piqué y se queda en el vestuario. La relación es buena y eso no quita que cuando les tengo que decir algo se lo digo mirando a la cara”.

Marcha de Neymar

“Nos dolió cómo se fue, no que se fuese. El PSG no nos llamó y nos dolió, ya está olvidado. En el Barça prima el proyecto deportivo no el económico”.

Futuro de Messi

“No tenemos nada planeado con Messi porque es pronto para hablar de su retirada. Ya llegará el momento y ahora está centrado en su vida profesional. Nunca se va a desligar del Barça”.

Laporta

“Lo vi el día de la despedida de Iniesta, somos presidente y todos debemos tener buena relación tenemos que dar la imagen de cómo somos los catalanes: hay que hablar”.